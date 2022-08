“Con esta medida se ampliará el porcentaje total de cobertura de personas vacunadas”

Tras la distribución de las dosis de Moderna para bebés a partir de seis meses por parte del Ministerio de Salud de la Nación a las jurisdicciones de todo el país, algunas de ellas ya comenzaron a aplicarlas. El inicio de esta etapa de la campaña de vacunación fue consensuado por los ministros del Cofesa tras la recomendación de aplicación por parte de la Anmat y de la Conain, sumado al apoyo de por ejemplo la Sociedad Argentina de Pediatría. Desde la semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene abierta la inscripción para que los padres y/o responsables puedan inscribir a los más chicos. Sobre este importante suceso, en diálogo con diario Hoy, el médico infectólogo Eduardo Fortunato remarcó: “Al haber más personas con inmunidad de alguna manera disminuye la circulación de la enfermedad. La población menor a tres años es un porcentaje significativo dentro de la sociedad, por lo que sumarlos al esquema va a ampliar el porcentaje total de coberturas de personas vacunadas”.

En esta línea, el especialista agregó: “No todos los países han vacunado a los menores. En los chicos con comorbilidades si trae un beneficio claro, pero todos los menores son potenciales reproductores de la enfermedad y al estar vacunados se disminuye su capacidad de multiplicar el virus volviendo menor el riesgo de enfermar al resto de la comunidad. Me parece muy importante tener en cuenta que los menores de tres años con comorbilidad no tenían posibilidad de estar vacunados, por ende, no podían disminuir el riesgo de enfermedad grave de ellos. Ahora contando con la vacuna desde los seis meses y vacunando a las embarazadas, los niños adquieren por un lado inmunidad de sus madres y por otro en el caso de los de seis meses gracias a la dosis”.

Por otra parte, la inclusión a la campaña de vacunación de los bebés se da en un particular contexto dado el crecimiento de casos que se está produciendo a nivel nacional. Sobre aquellas personas que aún adeudan las dosis de refuerzo, Fortunato expresó: “La inmunidad va menguando, se ha visto que de a poco va disminuyendo. La protección contra la enfermedad grave, en aquellos que no son la comunidad con más riesgo, posiblemente se mantenga, pero sí son pasibles de ser casos leves. Es recomendable cumplir con la pauta que tenemos. Se está viendo un incremento que puede estar asociado a muchas cosas. Por un lado a la pérdida general de inmunidad, la época del año también influye y las medidas de cuidado son distintas a las de antes”.