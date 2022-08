Vecinos autoconvocados se movilizarán contra el maltrato animal

El maltrato animal es un flagelo que afecta a miles de seres indefensos, por eso vecinos proteccionistas y autoconvocados decidieron movilizarse para hacer escuchar sus preocupaciones por la salud y el bienestar de las mascotas.

En diálogo con diario Hoy, Julia, una de las organizadoras, señaló que se trata de una convocatoria de vecinos que “simplemente nos comprometemos y tratamos de auxiliar a los animales que están en problemas, pero no damos abasto, no se puede más”.

La mujer contó que ella cuida 11 perros que fue rescatando con el tiempo y señaló que eso es “algo evitable si la Municipalidad hiciera el trabajo que debe hacer, como ­promoción del buen trato hacia los animales”.

También señaló que otro de los puntos de la convocatoria focalizará en una mayor cantidad de castraciones masivas y pidió a los funcionarios del área de Bienestar Animal que “dejen de calentar sillas y se pongan a trabajar para los animales, porque para eso les están pagando”.

“Nosotros no podemos salir al socorro solos, necesitamos que nos ayuden, que nos den herramientas. Hay un negociado con las castraciones y quienes pierden primero son los animales, y después perdemos nosotros también, que dedicamos nuestra vida a ellos”, indicó, y aclaró que en otros países se pudieron desarrollar políticas de castración que fueron efectivas.

“También reclamamos por un castigo efectivo y multa para quien maltrate y abandone a un animal. Acá maltratan y no hacen nada. Esperamos tener el apoyo de la gente, la idea es que nos vean y vamos a hacer tanto ruido como podamos”, señaló Julia.

Castigo para los maltratadores, tenencia responsable, educación para la población y castración son los puntos básicos de la convocatoria que tendrá lugar hoy a las 11 de la mañana frente al Palacio Municipal.

“Hay maltrato, hay abandono, hace poquito recibimos uno que estaba quemado, están lastimados por todos lados, con gusanos y todo el cuero roto. Nosotros pedimos por todos lados, vendemos cosas, se hacen rifas; yo no hago rifas, pero no está bien que hagamos el trabajo de gente que está cobrando y que no lo hace”, marcó.