Con humor, la campeona mundial rompe con el tabú de hablar de discapacidad

Daniela Giménez tiene 28 años y es una atleta nacional de alto rendimiento, campeona mundial y múltiple campeona panamericana de natación. Se trata de una de las grandes referentes del deporte argentino paralímpico.

La joven chaqueña también es conocida por el mensaje que transmite a través de sus redes sociales, plataformas que utiliza para hablar de su discapacidad a través del humor y la empatía, buscando eliminar el tabú que existe sobre el tema.

“Cada persona es diferente, lo toma de modo distinto y lo procesa a su manera. Si bien se ha recorrido un largo camino hacia la inclusión, estamos muy lejos de ser una sociedad realmente inclusiva. Hay un gran desconocimiento sobre el tema y se le carga un peso negativo a la palabra, lo que lo hace más complejo”, dijo Daniela en diálogo exclusivo con diario Hoy.

“Amo el momento incómodo cuando le aviso a la chica del salón de uñas que tengo una sola mano y quiero 50% off”, fue uno de los mensajes que compartió la campeona en Twitter y que se hizo viral esta semana.

Una de las grandes falencias para abordar el tema puede observarse en el contexto educativo, en la visibilidad de los temas referidos a la discapacidad y en la representación de estos grupos en medios de comunicación, arte o películas; eso deriva en los prejuicios o discriminación que se trasladan a la vida diaria.

“Me pasó de conocer gente que se apoyó en mi historia como una inspiración, como padres que tuvieron un hijo sin una mano y yo soy como una madrina. A veces creen que uso el humor como mecanismo de defensa pero no es así, no hay nada malo en mi vida, soy así”, relató Daniela.

En Instagram, comenzó una serie de videos a los que llamó “tutoriales de manquera”, donde mostró cómo realiza acciones cotidianas como atarse el pelo o los cordones, lo que derivó en una catarata de mensajes de personas en la misma situación que le agradecieron por los tips.

“Me causa gracia ver que se viralizó algo que escribí, pero eso me da una plataforma más amplia y me otorga el poder de ser leída por mucha gente que no sabe. Me permite brindar información y abrir un poco las mentes, para que la gente pueda ver más allá de la discapacidad y conocer a la persona”, marcó.

Los posteos de Daniela sobre su discapacidad llevaron a que muchas personas de distintos puntos del país le comentaran en el mismo sentido y se animaran a plantear su propia discapacidad sin trabas.

“Si bien en las redes pasan cosas que no están tan buenas, me encanta que se hayan sumado muchas otras personas con algún tipo de discapacidad para alivianar el tema, me divierte un montón”, concluyó la joven, que se prepara para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021.