Con las altas temperaturas aparecieron alacranes en muchos puntos de la región

Las elevadas temperaturas que se registraron a lo largo de esta semana provocaron distintos trastornos para algunos platenses que, además de la falta de agua por momentos, de luz por otros, ahora también le sumaron la curiosa aparición de alacranes en la región.

El hecho fue denunciado por vecinos de Altos de San Lorenzo, y también de Villa Elisa, muchos de los cuales decidieron atrapar algunos ejemplares para ponerlos en frascos y mostrarlos.

La aparición de los alacranes se debe a que buscan cambiar de lugar y mutar para evitar los espacios de mucho calor y tratar de refrescarse. Al momento de movilizarse de un espacio a otro, estas especies terminan sorprendiendo a los habitantes de una casa, que en líneas generales piden desinfección y estrategias de fumigación en espacios donde hay muchos terrenos o recovecos en la tierra que fomenten la propagación de los escorpiones.

“Volvía a la noche y de golpe veo que cruzaba la calle el bichito este. Lo peleé hasta que lo metí en una taza de café que uso porque soy chofer de micro. Llegué a casa y lo pasé al frasco de vidrio, que es donde lo tengo encerrado con una tapa con agujeritos”, relató Sergio el momento en que encontró el ejemplar en 22 y 93 a mitad de la noche.

Debido a que la situación ya fue detectada y hay varios casos de personas que en distintos barrios están reportando lo mismo, desde De­fensa Civil y Zoonosis recomendaron no perder la calma y tratar de sacar adelante la situación de la mejor manera.

“Llamé a Zoonosis y me dijeron que lo podía llevar; no he podido an­tes porque trabajo, pero lo voy a ha­cer ni bien pueda“, concluyó Sergio.