Covid-19: hallazgos y certezas, a un año del primer caso

Con la llegada del nuevo coronavirus, el mundo se vio inmerso en una ola de cambios que afectó no solo la calidad de vida de los ciudadanos y la manera de afrontar cada día, sino que además impactó sobre el rol y los objetivos de la comunidad científica.

De acuerdo a lo establecido por diversas investigaciones, el 17 de noviembre de 2019 fue la fecha en la que se diagnosticó el primer caso en la ciudad china de Wuhan. Desde ese momento, se han llevado adelante diversas investigaciones dispuestas a desentrañar en profundidad las características del Sars-CoV-2 para encontrar una solución definitiva o señalar la mejor manera de transitar la pandemia.

Si bien no hay una vacuna aprobada contra la Covid-19, este año la vacunología fue protagonista de un período histórico en el que se llevaron a cabo diversos proyectos en tiempos nunca antes vistos. Pero así como las campañas de vacunación podrían comenzar en los próximos meses, los especialistas destacan que el Sars-CoV-2 es y será parte de la cotidianeidad.

En este sentido, el doctor Faheem Younus, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, remarcó algunos ítems a tener en cuenta sobre el nuevo coronavirus.

En primer lugar, el especialista destacó la necesidad de aprender a vivir y ser felices sabiendo que “viviremos con Covid-19 durante meses”. Además, frente al comienzo de la temporada de verano, Younus recordó que el virus se propaga de igual manera pese a las altas temperaturas, y aseguró que el lavado de manos y el distanciamiento “son los mejores métodos para protegerse”.

Asimismo, es importante destacar que el coronavirus está asociado a gotas de infección y que aún no se ha demostrado que el virus pueda ser transmitido a través de los alimentos. De hecho, un grupo de investigadores del Conicet llegó a la conclusión de que, aunque es necesario respetar y reforzar las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos “los animales destinados a la producción de alimentos (bovinos, porcinos, aves y peces, entre otros) no son reservorios de Sars-CoV-2, y que la sobrevida de este nuevo virus en superficies no supera los siete días”.

Asimismo, es importante destacar que, si bien algunos pacientes sufrieron pérdida del olfato o parálisis facial periférica, estos son síntomas vinculados a diversas infecciones virales y no son patologías específicas para coronavirus.

Por último, el experto aconsejó proteger la salud mental y física, y recordó que “un estado psíquico inestable afecta todo el sistema inmunológico del paciente”.

Nuevos hallazgos

Aunque ya pasaron más de 365 días desde la primera infección por Covid-19, aún sigue siendo un virus con muchas variables que obligan a la comunidad científica a estudiar y profundizar sobre sus características.

En esta oportunidad, una investigación publicada en la revista Nature Neuroscience planteó que el Sars-CoV-2 podría ingresar al cerebro de los infectados a partir de la nariz. Este hallazgo podría explicar algunos de los síntomas neurológicos que se han detectado en pacientes que han sufrido la enfermedad.

Según el informe, “hay siete tipos de coronavirus que infectan naturalmente a los humanos y de estos, se ha demostrado que al menos dos cepas endémicas ingresan y persisten en el Sistema Nervioso Central”.