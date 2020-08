Cuenta regresiva para el Día del Niño

El domingo 16 de agosto se celebrará en la Argentina el Día del Niño. En una profunda crisis económica, los jugueteros no pierden sus esperanzas y creen que, a pesar del contexto, será una buena oportunidad para reactivar las ventas.

Ante este escenario, las ofertas en internet y redes sociales se presentan como una excelente alternativa. Por ejemplo, el sitio Mercado Libre ofrece miles de juegos y juguetes con envíos full que garantizan la llegada en la antesala de la fecha. Por otro lado, negocios locales exponen sus artículos en redes sociales, con servicio de envío a domicilio.

Ramiro Arcidiácono, propietario de una reconocida juguetería de Parque Alberti, contó a diario Hoy que esperan una temporada muy diferente al resto y que, inevitablemente, se acostumbraron a trabajar detrás de un vidrio, sin que la gente pueda ingresar al local.

El comerciante adelantó que habrá promociones con diferentes bancos y que hay posibles regalos desde los cien pesos. “Lo que más se busca son los juegos o juguetes que salen en las publicidades. Antes eran los que aparecían en la televisión, hoy son los que están en YouTube o redes”.

En la Argentina, la temporada del Día del Niño representa el 60% de las ventas anuales de juguetes. A su vez, hay otros consumidores que eligen comprar otras cosas, como libros o indumentaria.

Respecto a cómo elegir el juego ideal, el comerciante platense detalló: “En la primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, siempre recomendamos los juegos didácticos o aquellos que tienen movimiento, luces y sonido. Después de esa edad, vienen los de rol como, por ejemplo, disfraces, cocinas, bancos de herramientas, sets de tocador. A medida que van creciendo, promovemos aquellos que estimulan la imaginación, como rastis, bloques magnéticos, muñecos o vehículos a control remoto. Y después, para los más grandes, adolescentes y adultos, hay una interesante variedad de juegos de mesa”.

Por último, y con la mente puesta en la fecha destinada a los pequeños, Arcidiácono rememoró su infancia y expresó: “Si me regalaban un buzo, me ponía triste, pero si me

traían un juguete, me cambiaban el día”.