Murió una embarazada por discriminación

Indignación y tristeza lo que le ocurrió a una joven de 27 años, que vivía en el Barrio 31. La mujer murió junto a su bebé por no falta de atención y discriminación de parte de los médicos. Estaba a punto de parir y tras asistir a los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, que están a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, los mismos no le brindaron la atención necesaria. Sus familiares realizaron la denuncia por "abandono de persona y discriminación" en el juzgado 14.

María Rosa Lencina presentó dolores abdominales y vómitos, ya que presentaba un embarazo de 38 semanas. El viernes estuvo muy dolorida y asistió al Hospital Fernández, con mucho dolor. Estuvo casi un día esperando ser atendida y cuando le llegó su turno, le dieron unos calmantes leves, la mandaron a su casa y la tildaron de "maricona". Además todo el tiempo que esperó, lo hizo semiparada.

También le realizaron estudios de sangre y orina, pero los mismos dieron "bien" según los médicos. Su tía, quien la acompañó, señala que la joven estaba en trabajo de parto, pero que no quisieron atenderla por ser del Barrio 31. Al día siguiente, la joven empeoró y ante la negativa del servicio de ambulancias, que argumentó estar colapsado, un vecino la trasladó como pudo al Hospital Rivadavia.

Pese a que tardaron en atenderla, los médicos la asistieron, pero ya fue demasiado tarde. No agarraron el caso a tiempo y la joven perdió la vida junto a su bebé, ya que había sufrido un derrame. "A mi sobrina la mató la discriminación. No quisieron dejarla en el hospital, no le dieron una camilla y le echaron la culpa por el dolor. Vamos a buscar justicia por María Rosa", señaló Norma, la tía de la joven.