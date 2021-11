Denuncian el mal estado del agua en El Carmen

Desde hace ya varios días vecinos del barrio El Carmen vienen evidenciando y reclamando por importantes mejoras en el servicio del agua dado que aseguran que el líquido sale con color marrón y con un estado muy malo. Además advirtieron que este posee un olor raro y ya varios niños y adultos tuvieron descomposturas por la situación. Los dolores de panza y algunas molestias estomacales se convirtieron en algo normal para esta zona de La Plata.

Según los habitantes del lugar no es la primera vez que esto sucede y, a pesar de los reclamos realizados en las últimas jornadas, aún no se pudo resolver el conflicto que mantiene expectantes y con las alarmas encendidas a las personas que esperan no sufrir una infección.

Por otro lado, esta problemática también afecta en lo económico, ya que los residentes deben comprar bidones o botellas de agua por la mala prestación del servicio, por lo que se encuentran con gastos que no estaban previstos. Los vecinos tratan de evitar el uso del líquido aún cuando se utilice para lavar utensilios, bañarse o limpiarse los dientes. Lamentablemente este tipo de situaciones suelen ocurrir principalmente con la llegada del calor y se han convertido en algo recurrente en diferentes sitios de la ciudad y de la Provincia durante los últimos años.