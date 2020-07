Descubren un extraño y gigante planeta que no debería existir

Un equipo científico liderado por la Universidad de Warwick y con participación del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) (España) detectó por primera vez el núcleo de un planeta gigante gaseoso fuera del Sistema Solar, que por sus características extrañas, no debería existir.

A unos 730 años luz de distancia, no muy lejos en la escala de nuestra galaxia, orbita alrededor de una estrella de tipo solar un planeta de características totalmente extrañas. Presenta un tamaño y densidad extraordinarios, y se encuentra muy cerca de su estrella anfitriona; es diferente a todo lo que los astrónomos han visto hasta ahora, ya sea en nuestro propio sistema solar o más allá de este.

Conocido como TOI-849b, es el planeta rocoso más grande jamás observado, con una masa 40 veces mayor a la de la tierra. El enorme volumen de TOI-849b sugeriría que se trata de un planeta gigante y gaseoso como Júpiter, pero, curiosamente, casi no tiene atmósfera. Por lo tanto, para los científicos es difícil entender cómo puede haber surgido un planeta de estas características.

"Es muy difícil que exista un planeta tan masivo y denso como el TOI-849b y que no sea un gigante gaseoso", explica David Armstrong, investigador de exoplanetas de la Universidad de Warwick y autor principal de un estudio que dio a conocer el nuevo planeta en la revista Nature. "Algo tiene que haber fallado en el proceso de formación". Armstrong y sus colegas piensan que el planeta sería el núcleo expuesto y sin atmósfera de un planeta gigante que debe de haber superado el tamaño de Júpiter.

"¡Definitivamente es muy raro! Pero no estoy seguro de cómo se explica", agrega Jonathan Fortney, director del Other Worlds Laboratory en la Universidad de California Santa Cruz, quien no participó en el estudio.