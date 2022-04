Desde Italia para el mundo comienza el Mundial de la Pizza con gran presencia argentina

Si hay algo que representa a Italia en todo el mundo es su gastronomía, y principalmente dos platos: la pizza y la pasta. Pero es la primera la que es protagonista en estos días, ya que del 5 al 7 de abril competirán más de 500 inscriptos de 40 países de todo el planeta en el Mundial de la Pizza.

Parma, una de las capitales gastronómicas más importantes de Italia, será la anfitriona por historia y presente, ya que algunos de sus ingredientes son productos únicos como el parmigianoreggiano o el jamón de dicha ciudad.

Los maestros pizzeros Miguel Villalba, Diego Dávila Gasco, Federico Domínguez Fontán, Hugo Bazán, Mauro Dávila y Javier Labaké representarán a la Argentina desde hoy en la 29° edición del Campeonato Mundial de la Pizza. En la última edición, nuestro país se ubicó entre los 10 primeros puestos, en cuatro de las 12 categorías que conforman el certamen. Villalba, que participó en varias oportunidades en este certamen, fue ganador del Campeonato Argentino de la pizza en 2013 y obtuvo el quinto puesto en Pizza in Pala (al molde) en la última edición del Mundial de 2019 sobre 142 participantes.

La voz autorizada

Danilo Ferraz se define como un “cocinero sin formación profesional pero con años de experiencia”. Es pionero en la comercialización de pizzas a la parrilla, y es creador de 1893 y Morelia. También, Ferraz es miembro de la comisión directiva de Acelga, realiza la feria Masticar y es miembro de Apyce (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas).

En sus propias palabras, el cocinero dice que empezó “en el mundo de la pizza por casualidad y/o necesidad. Estaba sin trabajo y un amigo tenía un local propio terminado y no abría por vago, así que lo ayude pensando que me ocuparía de la administración, pero con el correr de los meses me fui metiendo en el horno por las ausencias del pizzero, aprendí a hacer pizzas a la piedra argentina. Allí me transformé en pizzero”, cuenta Ferraz, lo que ve como una casualidad de la vida.

Sobre su propio sello

“Paralelamente (al trabajo que venía desa­rrollando de pizzero) vi algunos métodos para hacer pizza a la parrilla y desarrollé el mío, que con masa muy fina e ingredientes sutiles pude prescindir de la tapa de fuego que muchos ponían” cuenta a diario Hoy. “El siguiente paso fue conseguir dinero y abrir un local ofreciendo esta especialidad que fue un éxito inmediato, 1893 en Villa Crespo, luego siguió Morelia con varios locales aquí y también Montevideo y Lima; y hace pocos años mi carrera tuvo un importante impulso cuando me invitaron a participar de Hell´s pizza, desarrollando un producto que había siempre disfrutado mucho en los viajes, la pizza estilo New York”.

“Mi pizza se caracteriza por la utilización de productos de estación y por no tener ningún compromiso con la italiana, por lo cual me puedo dar el lujo de hacer cosas impensadas, como por ejemplo morcilla, pera y queso patagonzola por mencionar una. Si bien ya en varios lugares la hacen así, sin duda fui pionero en romper moldes” asegura el maestro pizzero.

El Mundial de la Pizza

Ferraz dice que este campeonato “es el evento más importante de este mundo profesional ya que se hace en Parma, Italia”, y cabe aclarar que esta ciudad italiana tiene una tradición antiquísima con esta comida.

“Ya en ediciones anteriores los representantes de nuestro país, grandes amigos han hecho un muy buen papel, así que tengo toda la expectativa para la que comienza hoy” dice Ferraz. Finalmente, explicó que “la pizza argentina, por suerte, se fue actualizando en los últimos años y también se abrió la escena a varios tipos que antes no tenían suerte en el público nacional, como la Napolitana (la original, no la versión argentina), Romana, NYS, y todas otras opciones para un consumidor que está más receptivo a formatos que antes rechazaban”.