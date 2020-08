Día de la Juventud: activismo por todos

Cuántas veces se escucha a la gente decir que los chicos están perdidos? La respuesta a esa pregunta los chicos y chicas en Argentina la brindan con acciones. Muchos de ellos se organizan y toman la bandera del activismo en pos de buscar una mejora para su futuro.

En el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra este 12 de agosto, diario Hoy dialogó con Mercedes Pombo (20), una de las integrantes de Jóvenes por el clima Argentina, un movimiento que marca agenda.

“Cuando surge la agrupación, en nuestro país había un ambiente particular para la juventud como actor político, se empezó a dar más lugar a nuestras voces. Este es un problema de escala global, impacta aún más en los países del Sur. En el mundo había grupos así y entendimos que no podía no haber una organización de este tipo en Argentina, luego organizamos la primera marcha contra el cambio climático”, señaló la joven.

En las redes sociales, encontraron un espacio para manifestar sus reclamos y la necesidad de exigir a los dirigentes políticos que se preste atención a los problemas que afectan al planeta, como la contaminación del aire y el ataque a la biodiversidad. En Twitter alcanzaron los 10.000 seguidores, mientras que Instagram ese número supera los 79.000.

“En estos momentos de extrema crisis de todo tipo, es fundamental entender que lo individual no es suficiente, es necesario pensar de manera colectiva, juntarse a pensar soluciones entre nosotros es muy importante, es una forma de sentirnos acompañados”, resaltó Mercedes.

Esta fecha fue instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en agosto de 1999 y cada año establece nuevos temas a plantear desde los diversos países. En el 2020 se estableció: “El compromiso de la juventud por la acción mundial”, con el fin de destacar la actividad de los movimientos juveniles y su participación política.

“Hay muchas personas que se acercan con ganas de construir, de escuchar nuestra propuesta pero también desde algunos sectores se desconoce lo que hacemos los jóvenes y nos mandan a estudiar. Pero para nosotros, que estos temas se atrasen pone en juego nuestro futuro y la vida de todos, entonces necesitamos que estos temas se traten urgente. Hay una estabilidad latente en todos los ámbitos y el momento de actuar es ahora”, marcó la joven, aludiendo a la urgencia de acciones concretas.