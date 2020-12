Distinguen como personalidad destacada al Dr. Alejandro Zeballos

Una caricia al esfuerzo, al compromiso y a la labor. En el día de ayer, se realizó un reconocimiento al Dr. Alejandro Zeballos, por sus 33 años de trabajo en el Centro de Atención Primaria de Salud nº 14, ubicado en 16 entre 529 y 530, en Tolosa.

En el acto, que se desarrolló a las diez de la mañana en la salita donde Zeballos comenzó a trabajar en 1987, se le entregó la distinción de personalidad destacada por el Concejo Deliberante de la ciudad.

“Fue muy emotivo y de alguna manera demuestra cómo se hizo querer en toda la comunidad”, le dijo a diario Hoy Yanina Lamberti, edil por el Frente de Todos y autora del proyecto.

Entre los presentes que se acercaron para agradecer al profesional había vecinos del barrio, sus compañeras y compañeros de trabajo, que lo homenajearon con una placa, y el secretario de Salud de La Plata, Enrique Rifourcat.

También participaron sus colegas profesionales Daniel Agüero, Liliana Fishkel, Alejandro Bagato y “Tito” Leal, quienes empezaron con él en este proyecto de atención primaria.

Durante el evento, chicos integrantes de La Plata Quinta, un club barrial que se encuentra detrás de la salita, le entregaron una remera con el número diez y su nombre.

Una psicóloga que trabaja desde hace 20 años con el médico expresó: “Te vamos a extrañar, Alejandro, no tan solo como profesional, sino como excelente persona”.

Al testimonio de esta colega se sumaron los de otros allegados, como el caso de Teresa, una administrativa jubilada que trabajó con él mucho tiempo y a quien describió como “excelente persona y mejor profesional”.

A su vez, la Dra. Cecilia Gaviot recordó que “hasta tuvo que aprender algunas palabras en quechua para poder lograr mayor empatía con algunos pacientes suyos de la comunidad boliviana”.

“Fue algo inesperado. Estoy muy agradecido, me llevo el recuerdo de la gente más querida, compañeros, amigos, familiares y vecinos. Después de 33 años, termina todo un ciclo de la mejor manera posible”, le confesó a diario Hoy Zeballos, tras la finalización de la ceremonia.

“Para muchos es un barrio complicado, yo no lo siento así, conozco a la mayoría de las personas que viven acá. Me siento como si fuera de pueblo, esa es mi definición. Soy un médico de pueblo en una ciudad grande. Todos me conocen, todos nos saludamos”, concluyó.