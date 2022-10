Distinguirán a graduada de Ingeniería con el Premio Estímulo 2022

La ingeniera electrónica y doctora en Ingeniería de la UNLP, Carolina Evangelista, recibirá el Premio Estímulo 2022, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn).

La profesional, según informaron desde la Facultad de Ingeniería, fue distinguida en la sección “Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología”. En esta categoría se reconoce la labor científica en cualquiera de las ramas de la Ingeniería, a través de la calidad y originalidad de las publicaciones realizadas, la dirección de becarios, proyectos y tesis doctorales, así como eventuales acciones de transferencia tecnológica.

Evangelista se desempeña en el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (Leici), ubicado en el Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería. Sus áreas de investigación son los sistemas de control avanzado para aplicaciones basadas en fuentes alternativas de energía, y el modelado y control de sistemas de respiración asistida.

“Supongo que recibir un premio siempre se siente como un mimo y, aunque no hace falta, suma a la motivación y a seguir trabajando con ganas. Me encantaría agradecer por sobre todo a quienes conforman y han participado en el Leici desde que ingresé en 2006/2007 y hasta la actualidad. Y, además, a la Ancefn por otorgarme este premio, y a la Facultad de Ingeniería, UNLP y Conicet, que son las principales instituciones que me vienen permitiendo explorar, que es lo más lindo que hay”, expresó Evangelista.