Fito Páez y Fabiana Cantilo, un amor a través del tiempo y de las canciones

"Fabi, te debo tantas, pero tantas canciones”, dijo Fito Páez sobre el escenario en el que rinde tributo a una de sus obras más emblemáticas, El amor ­después del amor: A pocos metros, micrófono en mano, Fabiana Cantilo lo miraba fijamente a los ojos, extendiendo los brazos a modo de agradecimiento.

Fue allí que comenzó a tocar los acordes de Creo, una canción que forma parte de las 14 que componen el disco más vendido de la historia del rock nacional. “Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo. Creo al fin nada tiene fin, creo desesperado”, reza una de las tantas letras que le dedicó a Fabi.

Eran los primeros años de la primavera democrática a mediados de la estruendosa década del 80 en la Argentina y ambos cantantes, músicos y compositores se enamoraron y comenzaron un noviazgo que fue tan intenso como sus vidas. Amor, canciones, consumos, crímenes y adicciones formaron parte de una historia que duró hasta 1990 y derivó en lo que es hoy: una amistad a prueba de fuego.

“Era un tipo maravilloso y yo me sentía muy cuidada con él. Aunque éramos dos piscianos y el mundo explotaba”, recordaría Fabiana Cantilo en una entrevista. “Fue tremenda esa relación. Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama. Un delirio total. Hoy tenemos linda relación, pero en ese momento era un delirio”, agregó, para cerrar con que “a Fito lo definiría con la palabra amor; el Páez tuvo unos huevos de oro”.

Fito Páez no se quedó atrás y en el marco del cumpleaños de la artista, junto a una foto de ambos, posteó: “Fabi me preguntó si creía en los ovnis: le contesté que sí. ¿Qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? Y después nos envolvió el amor. El amor antes del amor. Y volamos desde Urano a Saturno. En Piscis… te amé, te amo y te amaré, luz de todos los astros”.

Fabiana Cantilo tuvo un rol crucial en la vida del rosarino, no solo como compañera de vida e inspiradora de sus más célebres canciones como Fue amor o Brillante sobre el mic, sino en su vida personal, al ayudarlo a salir de un estado de depresión tras el crimen de su tía y de su abuela el 7 de noviembre de 1986.

“Fabi me sacó de la cama, me agarró de los pelos una tarde, me puso en un auto y me llevó a la sala de ensayo en Caballito y a la sala con Luis Alberto (Spinetta) a ensayar La la la. Si eso es salvarle la vida a alguien, ella lo hizo, y no fue la única vez que lo hizo”, aseguró Páez.

No hace mucho tiempo, Fabiana Cantilo fue distinguida en la ciudad de Buenos Aires por su aporte a la música nacional, y allí apareció, por sorpresa, Fito, quien le dedicó un extenso discurso cargado de amor y agradecimiento a su “Fabi de oro”, la que “me sacó de la cama en aquellas tardes interminables de dolor”.

“Argumento irrebatible: nadie puede aburrirse nunca al lado de esta deidad argentina. Su risa retumba en todos los espacios del mundo, tan sonora, inconfundible, irradiando alegría y comunión. Ella siempre porta un argumento, nunca querés tenerla en contra, es una batalla perdida, lo mejor con Fabi es siempre entregar las armas en el primer minuto. Ella sabrá muy bien qué hacer con todo eso”, fueron algunas de las mágicas palabras del artista.

Infancia y juventud, las memorias del rosarino

Fito Páez vive un momento especial: al tiempo que agotó entradas para sus múltiples shows y está al borde del estreno de una serie sobre su vida, el rosarino también publicó un libro con sus memorias, titulado Infancia y juventud.

La afición por la escritura nació en plena cuarentena, cuando el artista comenzó a rememorar su vida desde los primeros recuerdos, con las visitas a la tumba de su madre, que falleció cuando era solo un bebé, o el femicidio de su abuela y su tía años más tarde.

“Aquí, este errático intento de escritura de lo que creo, recordé o me ­contaron de mi vida. Espero que les ayude a pasar el rato y les robe una sonrisa”, destacó.