Dos estudiantes platenses participarán en proyecto de misión tripulada a Marte

Dos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata fueron seleccionados para participar en el programa United Space School, una propuesta que convoca a jóvenes de diferentes partes del mundo con el objetivo de planificar una misión tripulada a Marte.

Se trata de Ian Gottlieb Godoy Garraza, estudiante de séptimo año del Bachillerato de Bellas Artes (BBA) de la UNLP con orientación de artes visuales en el espacio de profundización de Ciencias Exactas y Naturales; y de Dana Crivaro, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

El programa es una iniciativa de la Foundation for International Space Education (FISE), vinculada a la NASA (agencia espacial estadounidense), y promueve el intercambio de estudiantes preuniversitarios interesados en la industria aeroespacial.

“De United Space School me entero gracias a la nota que hicieron ustedes el año pasado. Y a partir de ahí me pongo en contacto con Carolina Casalaspro, quien es hoy mi mentora. Ella es el punto de contacto de FISE, la fundación organizadora acá en Argentina. Es ella quien me avisa que finalmente quedé seleccionado como uno de los casi cincuenta estudiantes que van a viajar ahora en julio a Houston (Estados Unidos)”, le contó a diario Hoy Ian Gottlieb Godoy Garraza, quien destacó el apoyo de la Presidencia y Pregrado de la UNLP, las autoridades del BBA y el Departamento de Exactas y Naturales del BBA.

Consultado sobre el proceso, el joven explicó que en los últimos meses realizó diferentes cursos que contribuyeron a su postulación y posterior selección en el programa.

“Con una compañera, participamos de un concurso de videos que fue organizado por IAEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) y quedamos preseleccionados. Después también se pueden destacar el hackatón de la NASA, el NASA Space Apps Challenge; de los que también participamos con un equipo de egresados y alumnos del Bachillerato de Bellas Artes, y ahí ganamos la etapa local”, señaló.

Sobre las repercusiones por la selección, manifestó: “Estábamos todos supercontentos. Yo no lo podía creer. Venía superansioso, con meses de investigación, de preparación, de trabajo, esperando que se dé. Y bueno, finalmente se dio. Estábamos todos recontentos: profes, directivos, compañeros, amigos, familia. A partir de eso también empezó la preparación en serio. Carolina nos empezó a enviar cosas más específicas y empezamos a recibir las tareas que nos envían directamente desde United Space School, tareas que tenemos que entregar semanalmente”.

Los alumnos argentinos viajarán a Houston, Texas, donde, desde el 16 hasta el 31 de julio de 2023, asistirán a clases dictadas por destacados ingenieros, científicos y líderes de la industria aeroespacial.

“Vamos a llevar a cabo diferentes experiencias basadas en las necesidades y los temas relevantes que nos permitan lograr diseñar, proyectar y finalmente defender la misión tripulada a Marte que vayamos a proponer”, precisó.

“Quiero ser ingeniero. En esta oportunidad veo un lugar donde aprender muchísimo, donde conocer mucha gente que siento que va a contribuir muy positivamente en mi vida, en mi carrera, no solamente como estudiante secundario sino también como estudiante universitario y como profesional. Considero al ingeniero como una persona que está para mejorar la vida de las personas, para trabajar sobre el bienestar humanitario”, completó el joven.