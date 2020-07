Edelap: nuestro corte de cada día

Ante los reiterados cortes de luz, los problemas de tensión y la falta de respuesta, vecinos de diferentes regiones hablaron con diario Hoy para contar cómo es convivir con un servicio eléctrico deficiente.

Mientras en Villa Elvira continuaban ayer las manifestaciones y el corte en Ruta 11 en contra de Edelap, un gran porcentaje de frentistas de la zona seguía a oscuras al cierre de esta edición.

Cerca de ese barrio, precisamente en 7 y 617, los lugareños afrontan una nueva pandemia platense: la baja tensión.

Respecto a esta cuestión, Emilse relató: “Llevamos semanas reclamando, una máquina te da un número y después no hacen nada. Solamente puedo tener prendida una lámpara dicroica en el comedor y otras dos en la cocina. El freezer está totalmente descongelado”.

En la otra punta de la ciudad, vecinos del barrio “El Rincón” de Villa Elisa, sufren la misma problemática. Cuando la tensión debería ser de 220 voltios, reciben menos de la mitad.

Gustavo, víctima de la empresa, narró: “Edelap se lava las manos y te dice que es por culpa de los que están colgados, pero nosotros tenemos todas las facturas al día. Es más, cuando empezó la pandemia, me cayó una factura de 15.000 pesos, porque no pudieron leer el medidor”.

“Hice reclamos, envié correos y hasta me tomé el trabajo de geolocalizar a los que estaban enganchados de la luz, pero no hicieron nada. Antes de ayer se cortó otra vez, y cuando volvió, había 90 voltios. Al elevador tuve que cambiarle la térmica, porque la anterior se me cocinó. Si no querés que se te rompan las cosas, acá tenés que ponerle protector térmico a todo.

Hago cerveza artesanal y con tantos picos de electricidad, ya me quemaron un equipo de frío. 28.000 pesos me salió el arreglo, no sé quién me los va a pagar”, se lamentó Gustavo.

Las historias se repiten y a la angustia de la pandemia, hay que sumarle el problema eléctrico. Josefina, una vecina de la zona céntrica de La Plata, organizó su cumpleaños virtual el martes a la noche. Con unos ahorros, compró una torta y un vino para brindar con familiares y amigos, pero un nuevo corte de luz arruinó sus planes y la dejó sola, con la iluminación de una vela.

La misma noche, Teresa de Tolosa, de calle 529 y 7, también se quedó sin energía eléctrica. “Se cortó a eso de las ocho y tuve que desenchufar todo. Cuatro veces amagó a volver, con unos golpes de tensión que pensé que se me quemaba la casa”, dijo la mujer.