El 15 por ciento de los infectados en Argentina tienen entre 0 y 20 años

En Argentina, los especialistas observan que la incidencia de casos de coronavirus en niños y adolescentes es entre un 12 y un 15 por ciento del total de infectados, una cifra bastante mayor al promedio del 2 por ciento que se registró en otros países.

Diario Hoy consultó a la médica especialista del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Elizabeth Bogdanowicz, quien explicó que hay que tener en cuenta que nuestro país tiene una población más joven, en relación, por ejemplo, a la europea. “En general, los niños evolucionan de forma favorable”, aclaró la infectóloga pediátrica.

Según datos consignados por las autoridades sanitarias, a la fecha, en el país se detectaron unos 4.000 casos, entre niños y adolescentes. Estadísticamente, solo un 0,6 por ciento de los reportes se presentaron como casos graves con compromiso pulmonar.

Sin embargo, desde la SAP insisten en no descuidar las acciones preventivas para el Sars-Cov2. “Las medidas que hay que implementar con los chicos son las mismas que con los adultos. Lavado de manos, distanciamiento social y evitar aglomeraciones. Además, es recomendable utilizar el barbijo a partir de los 3 años. Los más chiquitos no deben usarlo, porque pueden tener eventos de sofocación o ahogamiento. También, hay que enseñarles a toser y a estornudar cubriéndose con el pliegue del codo”, dijo Bogdanowicz.

Respecto a las posibilidades de transmisión perinatal, de madre a hijo, no hay evidencias contundentes que así lo demuestren. En este sentido, la especialista de la SAP precisó: “El mayor número de datos sobre transmisión vertical es de China. Ellos estudiaron el líquido amniótico, la placenta, el tejido de cordón umbilical y no encontraron aislamiento viral. Si bien, existen algunas referencias en la literatura que demuestran casos aislados, los reportados son muy poquitos. Por eso, no necesitamos, por indicación infectológica, recomendar nacimientos por cesárea”.

En cuanto a la lactancia, también aconsejan continuarla, ya que no hay pruebas concluyentes que evidencien el pasaje de virus a través de la leche. “Frente a una mamá con enfermedad leve, que ha tenido un niño sano, hay que dejarla con su hijo, entrenándola para que esté distante del bebé el mayor tiempo posible y que, cuando necesite asistirlo, se lave las manos, se coloque ropa limpia, y con barbijo, lo asista y lo amamante. La Organización Mundial de la Salud sugiere amamantar piel a piel”, explicó Bogdanowicz.

Por último, la infectóloga creyó necesario llevar tranquilidad a los padres y dijo: “La población pediátrica tiene una mortalidad bajísima por Covid-19 y la mayoría de los casos son asintomáticos o leves. Es necesario que sigan cumpliendo con las recomendaciones generales, con los controles y vacunación pediátrica, sobre todo, en los dos primeros años de vida”.