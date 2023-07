El amor, ese misterio

¿Qué es el amor? ¿Lo que sintió Picasso por Marie Therese Walter? Cuenta ella: “Cuando conocí a Picasso, yo tenía 17 años. Yo era una criatura inocente, que no sabía nada de la vida, Picasso o el resto. Un día que iba de compras a la Galería Lafayette, Picasso me vio salir del metro, me agarró de un brazo y me dijo: “Yo soy Picasso. Tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos”. Ese descubrimiento intempestivo de encontrar a alguien con quien hacer grandes cosas juntas, es una aproximación al amor, pero no alcanza como definición.

Jorge Luis Borges confesó haber vivido siempre enamorado de alguna mujer. Pensó el amor como un don divino, algo que nos acecha por todas partes: “A mí me da un poco de vergüenza hablar de mi caso personal, pero la gente siempre espera confidencias y yo no tengo por qué negarle las mías. A mí el amor me hizo comprender mi ceguera, hizo que no me acobardara”.

El fotógrafo Man Ray era una de las grandes figuras del surrealismo, un elegante retratista de la sociedad parisina de los años veinte, cuando la bellísima modelo de Vogue, la fotógrafa Lee Miller llegó a París. Lo fue a buscar inmediatamente y se le presentó como su nueva alumna. Él le dijo que no daba clases, pero no le costó mucho dejarse convencer. Pronto desarrollaron nuevas técnicas fotográficas, además de un tórrido romance. Esto desató la furia de Kiki, conocida como la Reina de Montparnasse y amante de Man Ray. Cada vez que lo veía pasar, le arrojaba una lluvia de objetos y obscenidades. Fue la escena más surrealista que le tocó protagonizar. Quizá lo más cerca que estuvo de comprender qué es el amor.