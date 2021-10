El barrio Puente Fierro reclama obras y mantenimiento

Este arranque de semana fue caótico para el tránsito en la región platense, en relación a que vecinos de Altos de San Lorenzo cortaron la circulación en 11 y 53 para pedir obras y mantenimiento en el barrio Puente Fierro.

“Vinimos nuevamente a la Municipalidad de La Plata, que se desentiende de los barrios populares, hace un año que venimos reclamando. En el barrio no hay agua potable, estamos tomando agua contaminada, hay basurales, hay dos contenedores de basura para más de 500 familias, no se puede entrar en las calles cuando llueve por el barro, no mejoran las calles”, reclamó Pablo, uno de los manifestantes presentes.

En este sentido, los vecinos reclaman por “la urbanización del barrio, es pasando la calle 90, barrio Puente Fierro, hasta 93 y de 26 a 30. Hay más de 500 familias en el barrio”, explicaron.

Por último, el referente de la manifestación reveló a la Red 92 y diario Hoy que aún no hay diálogo con funcionarios municipales: “Todavía no nos atendió nadie, dicen que van a atender pero quieren que levantemos el corte y nosotros ya sabemos, la experiencia la tenemos de que, cuando levantamos el corte, ya no hay reunión. Estamos cansados del ‘chamuyo’”, concluyó.