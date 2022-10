El Batman Solidario de La Plata anunció que se retirará en abril

Un referente de la solidaridad en la ciudad le pone fin a su carrera. Es que, en la jornada de ayer, el Batman Solidario de La Plata anunció que se retirará el próximo abril, mes en el que se cumplirán diez años desde que comenzó su trabajo bajo el traje del reconocido personaje. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales.

Al respecto, el Batman Solidario explicó en diálogo con diario Hoy que “esto de irme a los diez años ya lo vengo diciendo hace rato. Cuando asumí esto y empecé a ver el desgaste que produce, dije que a los diez años me retiraba, pero que lo más importante era que esto no muera debido a la trascendencia que tuvo y que no muera en una persona, sino que alguien recoja la posta y siga con esto, obviamente de la misma manera, con los mismos valores y la misma responsabilidad con la que se tomó”.

Asimismo, el vecino agregó que “es producto de un desgaste lógico, físico, emocional, psicológico, que provocan diez años de haber vivido cosas que jamás imaginé vivir, y el balance es absolutamente positivo porque son vivencias que jamás me imaginé que podía vivir y generar”.

Consultado por cuáles fueron sus acciones solidarias más destacadas, Bruno Díaz, quien encarna al personaje, respondió: “Lo que yo me llevo en el alma y para mí tiene un valor sobrenatural con respecto al resto son esos mensajes de esos padres que me dicen que les logré sacar la última sonrisa a sus hijos antes de partir. Son mensajes que calan en lo más profundo del corazón”.

Asimismo, el vecino solidario aseguró que ya está confirmado quién será la persona que ocupe su lugar en el futuro. En este sentido, ratificó: “El sucesor es la persona que yo quería que sea”.

El próximo “Batiencuentro”

El 26 de noviembre se llevará adelante, en el Colegio Castañeda, el próximo “Batiencuentro”. El valor de la entrada es de 1.200 pesos e incluyen la cena, show y un sorteo. Los menores de 10 años no pagan ingreso.

El Batman Solidario explicó que se trata de “dos cena-shows, que las veníamos haciendo antes de la pandemia, una en mayo y una en noviembre, pero como producto de la pandemia se dejó de hacer y ahora se retoma; por eso la alegría, son noches donde verdaderamente se respira solidaridad, porque todo lo que se vive esa noche es producto de la solidaridad de la gente”.

“Todo está hecho sin esperar nada a cambio, simplemente con el objetivo de recaudar lo mayor posible para, en este caso, el hospital de Romero”, aseguró, recordando que la mayoría de las presentaciones de Batman fueron para “trabajos y obras en el Hospital de Niños”, y destacando que desde hace unos años las obras “las trasladamos al hospital de Romero”. “Sigo realizando las visitas semanales a las familias internadas en el Hospital de Niños”, cerró.