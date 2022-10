Vecinos denuncian a Espacios Verdes y ABSA por un problema en una vereda

En inmediaciones del parque San Martín en 58 entre 27 y 28 una pérdida de agua está afectando al barrio, ya que las raíces de un árbol no solo rompieron la vereda sino que también afectaron y provocaron la rotura de un caño maestro que pasa por allí.

Silvia, una de las frentistas del barrio, viene reclamando al municipio desde el 2020, y luego de varios llamados le iniciaron el expediente 2022-00037263 que fue derivado a la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado Público con el número de pedido de extracción 2147194.

“Desde hace dos años que estoy solicitando que saquen ese árbol. Y ahora la raíz rompió un caño maestro según ABSA, está todo inundado, hay agua por afuera. Es difícil circular, se rompió toda la vereda. Pero a su vez el agua está yendo a algún lado, eso es lo que nos preocupa con los vecinos porque está socavando. Y también están los caños de gas de mi vecina que se pueden romper en cualquier momento”, explicó preocupada esta vecina.

En cuanto a la empresa de agua, le dijeron que al romperse el caño maestro tienen que acercase con la excavadora. “Desde ABSA me dicen que no me pueden decir fecha de cuándo van a pasar para arreglar y desbordó todo hace más de un mes. Estoy realmente indignada, se va a lastimar alguien, se va a hundir el piso, o caer el árbol, no sé qué esperan”, concluyó.