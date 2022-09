El celular en los niños y las aplicaciones peligrosas: ¿cuándo deben tener uno?

El teléfono celular es la estrella del momento, la que permite las selfis o fotos en cualquier momento, averiguar una dirección, avisar que llegás tarde, pagar las cuentas, recibir el sueldo y varios etcéteras más. Pero no solo se volvió un bien preciado para los grandes, también lo hizo para niños y adolescentes, porque empezaron a construirse también para ellos, con juegos, formas, y, por supuesto, aplicaciones.

El celular dejo de ser un teléfono para realizar llamadas, siendo esta la menos utilizada. Visto como artículo de moda o status social según que marcas posean, son deseados por todos.

Según un estudio que realizo Common Sense Media en varios países de los cinco continentes, el 63% de los niños menores de ocho años utiliza un celular. Pero eso no es todo, ya que el mismo informe dice que entre los menores de dos años, el uso es del 38%, creciendo 28 puntos desde 2011.

Muchos especialistas coinciden, y hasta algunas marcas de telefonía móvil también debido a la perdida de varios juicios, que un niño no debería portar un celular, sino que la edad recomendad es de 16 años. Obviamente, hay casos diferentes como momentos más adecuados que otros, pero algo simple es hacerse un pequeño cuestionamiento: ¿el niño o la niña ha demostrado que en términos generales es responsable?, ¿tiene cuidado con sus pertenencias?, ¿entiende el valor del dinero y puede ahorrar para comprar las cosas que desea? No es difícil, tampoco simple, pero esto también ayudará a entender un poco en la situación en la que se encuentra con respecto a si brindar un teléfono o no.

Razones por las que no deberían utilizarlo

Para la Asociación Japonesa de Pediatría, los niños menores de 12 no deben usar celular sin control. Luego también explican que los bebés de 0 a 2 años no deben tener contacto alguno con la tecnología; de 3 a 5 años debería ser restringido a una sola hora al día y de 6 a 18 años la restricción debería ser a dos horas por día. Casualmente, la sociedad japonesa es una de las más avanzadas en cuanto a utilización y generación de telefonía celular, así como Corea del Sur, por eso también se busca ser más recto con la utilización del móvil.

La Asociación también nombra varias razones para no darle el celular a un niño: posibilidad de mal desarrollo cerebral de los niños; retraso en el desarrollo muscular del niño; obesidad infantil; grandes alteraciones del sueño; posibilidad de enfermedades mentales como depresión y ansiedad infantil; trastornos de vinculación; déficit de atención; trastorno bipolar; psicosis y otros problemas de conducta infantil; conductas agresivas en la infancia; falta o déficit de atención; adicción infantil (esto sería muy grave porque marcaría en la etapa de crecimiento un problema de gravedad mayúscula); demasiada radiación (la OMS clasificó los celulares como un riesgo debido a la emisión de radiación); y por el último la sobreexposición.

Las aplicaciones son más fáciles de controlar porque una vez con el teléfono, se puede bloquear lo que uno quiera y dejar, por ejemplo, solo juegos. Para los niños, las aplicaciones peligrosas serían: TikTok, Instagram, Snapchat, AskFM, Whisper, Tinder, Omegle, Blendr, Persicope y Houseparty.