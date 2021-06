El costo de calefaccionar con aparatos eléctricos

No solo la llegada del verano dispara el consumo energético en los hogares, el invierno con sus fríos cada vez más intensos y la variada proliferación de artefactos pueden ser la razón de boletas abultadas a fin de mes. Además, en esta época de distancia social y restricciones, en muchos casos el tiempo de permanencia en el hogar se ha multiplicado.



El arribo de los meses de mayor frío del año y, con ello, la llegada de los días con menor cantidad de luz natural aumentan la necesidad de calentar los ambientes. Te­niendo en cuenta que el consumo de energía eléctrica promedio en el hogar en kw/h va de 150 a 300 mensuales, diario Hoy realizó un relevamiento que demostró qué dos artefactos se destacan en el cuidado del bolsillo: la estufa de cuarzo de 2 velas y la placa de calefacción cerámica, ambos dispositivos de una potencia de 1.200 watts.



La estufa de cuarzo es uno de los artefactos más accesibles entre el abanico de opciones; es posible conseguirla en ferreterías por algo más de $2.000. Asimismo, genera un gasto promedio de $4,30 por hora de encendido. Si se la usa durante un mes por al menos una hora diaria generará un consumo de 3Kw/h, lo que equivale a un valor de $128.



En tanto, la placa de calefacción cerámica de1.200 watts tiene un precio similar al de la estufa de cuarzo y genera el mismo gasto promedio de $4,30 por hora de encendido. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al ambiente que se quiera calefaccionar, uno u otro artefacto será más adecuado.



Otro de los elementos más utilizados en esta época es el caloventor. Un dispositivo de este tipo, de 2.000 watts de potencia, genera un gasto promedio de $14,10 por cada hora que está encendido. Se trata del aparato eléctrico de mayor consumo a la hora de calentar los espacios: usa más de 2Kw/h cada 60 minutos. Esta opción suele ser una de las más económicas a la hora de ser adquirida pero, a la larga, no lo es tanto.



En otro orden, el uso de un aire acondicionado frío/calor de 2.200 watts tiene un gasto promedio diario por hora de uso de $8. Se trata de una de las opciones más extendidas en los hogares y no la más cara: un aparato de estas dimensiones alcanza para cubrir de 50 a 60 metros cúbicos, aunque es indispensable que no haya filtraciones de frío por puertas y ventanas.



Una opción similar es la del radiador eléctrico que, si se usa una hora al día, tendrá un gasto mensual de 29Kw/h, lo que equivale a $261. En concreto, genera un gasto promedio de $8,70 por hora de encendido. También existe la posibilidad de utilizar un panel calefactor de 1 placa, cuyo consumo se ubica en 0,6Kw/h. En este caso, el gasto promedio por hora de uso es de $6,8.