El gobernador compró el diario y fue contundente: “Me gusta el Hoy”

Axel lo hizo otra vez, tal como había ocurrido hace once meses, cuando de forma repentina cruzó la plaza San Martín desde su casona de Gobernación y apareció en el cine de 7 y 50. Ayer repitió un gesto de cercanía con el pueblo bonaerense: minutos después de las 10 de la mañana, sorprendió al canillita del puesto del diario Hoy en la avenida Montevideo entre 7 y 8 de Berisso, inició una amena conversación, le compró el diario y se comprometió a volver por el lugar.



Esta es la historia de Julio César Zárate, un hombre de 45 años que se convirtió en el canillita preferido de los políticos de la zona.

―¿Cómo fue el encuentro con el gobernador?



―Estaba vendiendo el Hoy como todos los días y una señora me llamó. Me dijo: “Julio, un señor necesita el diario”. Me acerqué y era él. Le pedí si me podía sacar una foto y se bajó. Le agradecí, tanto a él como al intendente (Fabián) Cagliardi, que me habilitaran a trabajar en este lugar vendiendo mis diarios. Yo me gano la vida con esto.

―¿En algún momento se te cruzó la idea de no cobrarle porque era el gobernador?



―Nooo (sic). Creo que no lo hubiese permitido. Me pagó y me dijo: “Me gusta el Hoy, por eso lo llevo”.



―¿Y qué más te dijo?



―Hablamos un poco y le conté de algunos problemas que tenemos, con algunas cosas que pasan cuando llueve en las casas. Lo vi como un tipo ameno que está cerca de la gente.

―Hacía una recorrida el gobernador…



―Sí, fue una visita extraoficial. Por lo que le entendí, tenía que verlo a Cagliardi.

―¿Cuánto hace que vendés diarios?



―Arranqué con el Hoy en la zona de 120 y 66 cuando tenía 18 años, y ahora tengo 45. Después estuve 17 años con el otro diario de La Plata, en donde me echaron como un perro. Y nunca más voy a volver. Estaba cobrando el IFE hasta que en agosto me llamó el supervisor para que empiece a vender de nuevo el Hoy. Le estoy agradecido eternamente a este diario porque me da la posibilidad de llevar la comida a mi casa. Amo este diario y lo voy a defender siempre.

―¿Sos de Berisso?



―Hace 43 años que vivo en Villa Argüello. En la zona de 65 y 130. Entre las 4.30 y las 5 de la mañana ya estoy vendiendo mis diarios. Voy a hacer esto toda la vida.

―¿Cuál es el secreto para vender diarios?



―Ganarse la clientela y nunca decir que sos de Estudiantes o de Gimnasia. Al lector o al cliente no le tenés que decir porque te marcan. La gente es muy especial con los clubes; sale un póster y se agotan más rápido los ejemplares.