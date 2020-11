Dengue: eliminar el mosquito es la clave para terminar con la enfermedad

Más allá de los embates de la pandemia del coronavirus, en la Argentina también representa una preocupación el virus que genera la enfermedad del dengue, transmitido por los mosquitos de la especie Aedes aegypti.

Diario Hoy dialogó con el director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Nicolás Schweigmann, quien señaló que lo más importante es terminar con la reproducción del mosquito.

“Desde la primera epidemia fuerte en Argentina, que fue en 1998, no hubo prevención porque no se incorporó en la currícula escolar el ciclo de vida del mosquito, y por lo tanto no se sabe cómo es la prevención correcta”, especificó el experto.

A la vez, destacó que las campañas de prevención que lanzan los gobiernos no son del todo efectivas, porque falta que haya una asesoría de expertos en la materia, que den cuenta de todo lo que implica generar un control efectivo.

“Pasa que muchos Municipios muestran cuando hacen fumigaciones en los parques, donde el aedes aegypti no está nunca, como para que parezca que se hace algo; pero el mosquito está en las casas, en los recipientes con agua que la gente olvida”, resaltó.

En ese sentido, hay muchos espacios que pueden ser propicios para la reproducción de estos insectos. Por ejemplo, las bandejas que juntan agua debajo de la heladera, las plantas que juntan agua en su interior, las rejillas donde se vuelca el agua de otros recipientes y hasta los juguetes que pueden recolectar agua, en general los que se usan para la playa.

“Si uno tiene el patio limpio, pero un vecino tiene acumulación, igualmente se está en peligro, porque con un solo vecino que tenga recipientes ya se mantiene la epidemia en la manzana. Hay que trabajar para hacer prevención a escala de manzana. Terminar con el mosquito es terminar con 103 virus distintos que pueden transmitir”, enfatizó Schweigmann.

Según la OMS, el dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de estos mosquitos. Los síntomas aparecen entre los 4 y 7 días promedio, después de la picadura. No hay ningún tratamiento específico contra el dengue pero, si es diagnosticado a tiempo, el paciente puede ser tratado y su vida, salvada.

“El coronavirus ayuda a que el virus esté frenado, ya que la gente no viaja a las zonas donde está la enfermedad. Porque si alguien resulta infectado, vuelve a una manzana donde hay criaderos, se producen brotes, se mueve a otras manzanas y así se genera la epidemia”, relató el especialista.