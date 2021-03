El jet privado de Messi, una joya a 40.000 dólares el día

Días atrás, el presidente Alberto Fernández viajó a México para llevar a cabo una serie de reuniones con empresarios e intelectuales y, también, invitado especialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser orador en el acto central, en la ciudad de Iguala, por los 200 años de la Independencia de ese país.



Para llegar a tierras aztecas, el argentino viajó en un vuelo privado a bordo de un avión que es propiedad del astro Lionel Messi, una aeronave que está valuada en 15 millones de dólares. El gobierno, que eligió la opción del vuelo privado por recomendación sanitaria de ambos países, desembolsó 160.000 dólares por cuatro días de alquiler del avión. Actualmente, el jugador de la Selección no puede usarlo con frecuencia, porque la matrícula argentina no puede ser utilizada en España.



El jet privado de Messi es un Gulfstream V matrícula LV-IRQ, fabricado en Estados Unidos en 2002. La firma se caracteriza por su confort, aunque no descuida la potencia: está equipado por motores Rolls Royce. Se trata de un modelo que por primera vez entró en servicio en 1997, y desde entonces se ha ido modernizando.



La lujosa aeronave tiene una capacidad para 16 personas que viajan en asientos de alta gama, ya que se pueden convertir en camas. Tiene, además, dos baños, uno con ducha; y dos cocinas. Posee una autonomía de vuelo de más de 10.800 kilómetros, casi la distancia que hay entre Argentina y Barcelona (11.087 km); y alcanza una velocidad de crucero de 940 km/h. En tanto, el fuselaje del avión se extiende a lo largo de 29 metros.



En lo que respecta a la cabina de mando, el Gulfstream V tiene equipamiento de última generación, que incluye monitores LCD de 14 pulgadas con la información y coordenadas de vuelo. El Diez, que compró la aeronave en 2018, la utiliza frecuentemente para arribar al país en los días previos a los encuentros de las eliminatorias sudamericanas. Es usual, también, que viaje acompañado por el resto del plantel.



Una de las particularidades que más llama la atención es que las escaleras de la aeronave están personalizadas, ya que cada uno de los peldaños tiene gravados los nombres de los integrantes de la familia Messi: aparecen sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, su esposa Antonella y el propio Leo. Además, en la cola de la aeronave se puede ver el dorsal 10, la estampa que lleva el jugador en su club y en la Selección.