Juntaron más de diez toneladas de tapitas para ayudar al Hospital de Niños

El objetivo fue cumplido y los voluntarios de Fundacore no pudieron ocultar la alegría por haber recolectado más de diez toneladas de tapitas de plástico, es decir 1.400 bolsas llenas. El fin de la campaña es ayudar en la compra de material para la sala primera de la terapia intensiva cardiovascular, que incluye al quirófano, del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.



“El camión salió llenísimo, incluso sobraron algunas bolsas. Las hacemos de diferentes tamaños para que no quede ningún hueco del camión libre y aprovechar todo el espacio. Fue una emoción muy grande, colaboró gente de Control Urbano para cortar la calle y desviar el tránsito, también gente de Defensa Civil para hacer el pasamano, la empresa Maxi Diésel que dona el camión y nuestros voluntarios”, dijo a diario Hoy Pamela Bonac, presidenta y fundadora de Fundacore.



El centro de acopio está en calle 55 entre 16 y 17, donde la gente se acercó a dejar sus donaciones de tapitas, pero también hicieron un gran trabajo los puntos de recolección que están en comercios, escuelas, clubes o casas particulares.



“Con esta venta del material nos alcanza para comprar dos instrumentales quirúrgicos para cirugía cardiovascular que se usa para operar específicamente a neonatales. Es importado de Alemania y de alta precisión”, agregó Pamela.



Fundacore funciona desde el año 2015 y cada año plantean un objetivo de compra en base a lo que los profesionales de la salud del hospital manifiestan que les hace falta. Durante el 2020, no pudieron hacerlo por la pandemia, pero el 2021 comenzó con mucha emoción y con vistas a un nuevo desafío.



“El inicio de la próxima campaña ya empezó porque esto nunca termina, la campaña es todos los días. Ahora que empezaron las clases ya nos contactaron de los colegios para sumarse a colaborar como puntos de recolección, así que seguimos con las mismas expectativas”, señaló Pamela.



La joven también destacó el trabajo de todos los voluntarios y quienes se sumaron a colaborar en la jornada del jueves. “Como mamá de un paciente que tiene tres cirugías es realmente muy emocionante, sobre todo con el trato con el servicio”, concluyó.