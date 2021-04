El lujoso jet privado de Antonio Banderas

El actor malagueño Antonio Banderas decidió hace unos años darse un capricho de grandes dimensiones para mejorar su calidad de vida como famoso. Se trata de un Gulfstream G200, un avión ejecutivo bimotor que era usado anteriormente por los más altos gerentes de Telefónica en sus desplazamientos.



Además, es el mismo modelo que el actual jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo usa desde 2015. Por su parte, la venta del avión por parte de la empresa de telecomunicaciones se enmarca dentro de “una política general de reducción de gastos operativos”.



No obstante, el que ha sido el conductor de la última gala de los Goya junto a María Casado no lo había estrenado todavía. Así, lo ha utilizado por primera vez para viajar desde Málaga por temas laborales.



El actor lo usó para ir a Madrid porque tenía que grabar parte de la promoción de su próxima película, Competencia oficial, de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, que protagoniza junto a Penélope Cruz, pero antes había preferido evitar subirse a la aeronave.



Aunque Antonio se sacó hace tiempo el título de piloto de avión privado, por el momento prefiere limitarse a ser pasajero y confiar en su tripulación.



“Me he comprado un avión porque los odio. No me gusta en absoluto volar. Estaba harto de los líos de los aeropuertos, los autógrafos... Me dije: Sé que me va a costar mucho dinero, pero prefiero vivir mejor”, confesó en aquel entonces.



Banderas desembolsó, en 2018, 4,5 millones de euros por la aeronave que le compró a Telefónica. La operación fue una verdadera oferta: el avión tenía pocos kilómetros y es un modelo que puede alcanzar los 20 millones de euros si se compra recién salido de fábrica. El mantenimiento y los sueldos de la tripulación pueden superar el millón de euros al año, aunque el actor suele ponerlo en alquiler en los períodos en los que no lo utiliza para desahogar el gasto.



El jet tiene todas las comodidades. Tiene capacidad para ocho pasajeros y dos ­tripulantes. Dispone de dos baños y una cocina completamente equipada. Este modelo tiene autonomía para cruzar el Atlántico sin escala alguna. Alcanza una velocidad máxima de 900 kilómetros por hora y un alcance de 6.300 kilómetros. Sus medidas son 19 metros de longitud y 6,5 metros de altura. Su peso máximo al despegue, en toneladas, es de 16.080 kilogramos, y en vuelo puede alcanzar una altitud de 13.700 metros.