El Ministerio de Ciencia lanzó la Especialización en Industria y Sistemas Aeroespaciales

Esta tarde en la Biblioteca del Centro Cultural de la Ciencia (C3) tuvo lugar el acto de apertura de la carrera de Especialización en Industria y Sistemas Aeroespaciales. La actividad fue presidida por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el Director de la carrera y asesor especial del Ministerio, Guillermo Salvatierra; el Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Raúl Kulichevsky; el Gerente de Servicios de Integración Tecnológica de INVAP, Juan Carlos Rodríguez; y Alejandro Martínez, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

En sus palabras, el Ministro Filmus afirmó: “Sabemos que la ciencia y la tecnología es una herramienta enorme de integración de nuestros países y que la soberanía pasa hoy por la ciencia y la tecnología. Esta es un área sustantiva para el bienestar de nuestros pueblos, y estamos muy contentos de que estén acá”.

Asimismo, el Ministro de Ciencia celebró la concreción de este programa académico: “Esperamos que esta sea la primera iniciativa académica de estas características, y que todos los años podamos llevar adelante este tipo de propuestas. Es un orgullo que hayamos podido articular estas instituciones, que tienen tanta densidad y son tan sofisticadas”.

Y concluyó: “Si sumamos toda la inversión en ciencia y tecnología de los países latinoamericanos, hoy no igualamos la inversión que tiene Francia en esa materia. ¿Cómo podemos competir en ciertas áreas si no nos integramos, si no sumamos esfuerzos? Todos tenemos los mismos problemas, tenemos que integrarnos para tener resultados mejores”.

En su alocución, Guillermo Salvatierra agradeció a los miembros de las embajadas que se hicieron presentes y expresó: “Estamos sumamente orgullosos de que se hayan acercado a esta propuesta en el marco de los programas de cooperación internacional que tiene el Ministerio de Ciencia y la CONAE, que con estos socios han puesto a disposición un sistema de becas que nos ha permitido conformar este equipo”.

La Especialización cuenta con la participación de 26 alumnas y alumnos de la industria espacial e instituciones promotoras y usuarias de tecnología espacial, con un 35% de participación de mujeres. Además se encuentran cursando 10 estudiantes extranjeros, con representación de todas las agencias y entidades espaciales latinoamericanas, como ser la Agencia Boliviana Espacial; la Agencia Espacial Brasileña; la Asociación Chilena del Espacio; la Agencia Espacial Mexicana; la Agencia Espacial del Paraguay; la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú; la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales; la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia de Cuba; y el Cluster Aeroespacial de Costa Rica.

Adicionalmente, intervienen profesionales de las principales empresas de la industria espacial argentina y entidades relacionadas.