La Royal Society - Real Sociedad para el Avance de las Ciencias-, es la sociedad científica más antigua del mundo –su duodécimo presidente fue Isaac Newton-, y tuvo como inspirador a un filósofo y escritor, nacido en Londres, en 1561, Francis Bacon, quien llegaría a ser canciller del Reino Unido.

Francis Bacon no solo fue un pensador de inmenso prestigio, sino que en el siglo XIX, se extendió el rumor que cobró fuerza de hipótesis, de que había sido el verdadero autor de numerosas obras de William Shakespeare. No era el único a quien se las atribuían, pero en su caso se decía que no se había dado a conocer para no poner en riesgo su prestigio político. Con el tiempo al comparar la retórica de Bacon con la elasticidad e ingenio de las obras de Shakespeare, la suposición fue enterrada.

William Herschel, el astrónomo germano-británico descubridor del planeta Urano, afirmó que Bacon es “el hombre que destronó a Aristóteles”. A partir de allí, Francis Bacon fue por considerado por muchos el padre de la ciencia moderna. Posteriormente, el consenso se trasladó a otra figura, consagrándose como padre del método científico moderno a Galileo Galilei.

Francis Bacon nació en Londres el 22 de enero de 1561, por tener una salud frágil fue educado en su casa por preceptores. A los 16 años ingresó a estudiar ciencias en Cambridge. A los 22 años publicó su primer trabajo El parto masculino del tiempo o la gran instauración del imperio del hombre en el universo. Paralelamente a sus estudios científicos ingresó en la carrera de abogacía y, a los pocos meses, fue secretario del embajador en Francia. La muerte de su padre lo hizo regresar a Inglaterra, ingresando como asesor de la reina Isabel I. Hizo una brillante carrera escalando posiciones en la Corte, llegando a ser canciller.

Tanto para Bacon como para Descartes, lo principal era encontrar un método eficaz para la ciencia. Afirmaba que el método lo es todo, y acuño el aforismo de que “el cojo que anda bien encaminado puede ganarle al atleta, si éste corre sin rumbo”. Su método se basaba en la observación y la inducción, y sostenía que “a la Naturaleza se la vence sólo conociendo sus leyes”. La idea de ver a la Naturaleza como un contrincante a superar, hizo que su actitud filosófica irremediablemente envejeciera.

Los libros de lógica deductiva de Aristóteles eran conocidos como Organon, de manera que Francis Bacon se propuso escribir un Nuevo Organon que fuera inductivo. Pensaba que era posible descubrir las leyes naturales anotando las circunstancias en que un determinado fenómeno se presentaba, aquellas en las que no lo hacía y las ocasiones en que lo hacía parcialmente. Lo que llevaba a armar complicadas tablas de las cuales era muy difícil sacar conclusiones contundentes. Pero pese a muchas de sus opiniones erróneas, como la desconfianza en las observaciones permitidas por el telescopio y el microscopio, o su suposición que eran pura fantasía los fenómenos electromagnéticos, su aporte al avance de la ciencia es incuestionable.

Bacon fue uno de los primeros políticos en percibir la importancia social de la ciencia, y su capacidad para avizorar lo que sería la revolución industrial. Fue él quien convenció al rey Carlos II, sobre la necesidad de fundar la Sociedad Real que tendría un importante presupuesto de la corona para hacer estudios científicos. La Nueva Atlántida fue la utopía que escribió en 1626, destinando un lugar preeminente a la ciencia y a la industria, en esa sociedad futura que soñó. La utopía que imaginó tenía como escenario una isla en la que el Colegio de científicos era el encargado de nombrar a los gobernantes y fijar las políticas de estado. Contaba con laboratorios bajo tierra y altísimas torres para estudiar los fenómenos celestes y las leyes naturales. Llegó a imaginar robots que se encargarían de las tareas humanas que exigen menos compromiso intelectual y, en materia biológica, propuso cruzamiento de crías para lograr animales transgénicos.