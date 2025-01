El pedido desesperado de un merendero a ABSA

Más de 70 niños que concurren a diario al comedor Teresa Bianchinni, ubicado en 35 entre 149 y 150, hoy no pueden hacerlo porque desde hace más de un mes que no tienen agua. Sumado a las altas temperaturas el no tener el suministro es un problema que no tiene respuestas desde la empresa de ABSA.

Desde la ONG Raíces y otras organizaciones que asisten a estos lugares donde se les da la merienda a chicos que viven en las periferias de ciudad realizaron varios reclamos para que le devuelvan el servicio y poder continuar con su labor solidaria.

“Le pedimos encarecidamente a ABSA que solucione este problema, desde antes de comenzar enero no hay agua los chicos no pueden tomar la merienda, porque al no tener el servicio no se puede realizar”, explicó Pablo Pérez de La Plata Solidaria que también están ayudando a este comedor de La Plata.

Por otro lado, están solicitando ayuda a la comunidad están solicitando a quienes puedan colaborar con bidones, pueden hacerlo comunicándose con La Plata Solidaria al WhatsApp 221-566-9819 o bien por Instagram a #laplatasolidariaok.