El telescopio James Webb descubrió tres anillos alrededor de una estrella

Una nueva imagen del telescopio espacial James Webb (JWST, en inglés) ha proporcionado a los científicos una impresionante visión de los cinturones polvorientos de escombros que rodean una estrella cercana. Similares al cinturón de asteroides de nuestro propio sistema solar, estos anillos orbitales de roca y hielo destrozados pueden ayudar a revelar cómo se forman los sistemas planetarios.

Los discos de escombros orbitan Fomalhaut, una estrella más joven y más grande que el Sol, a unos 25 años luz de la Tierra. Se encuentra en la constelación austral Piscis Austrinus y es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Aunque anteriormente se habían observado dos cinturones alrededor de Fomalhaut, la nueva imagen publicada en la revista Nature Astronomy muestra que tres cinturones rodean la estrella. “No creo que nadie pueda mirar esa imagen y no pensar ¡vaya, es preciosa!", afirma Alycia Weinberger, astrónoma de la Carnegie Institution for Science de Washington, D. C., quien no participó en el estudio.

Fomalhaut es mucho más caliente que nuestro Sol y unas 15 veces más brillante. Situada a 25 años luz de la Tierra, está quemando hidrógeno a un ritmo tan vertiginoso que se consumirá en solo 1.000 millones de años, aproximadamente el 10% de la vida de nuestra estrella. Asimismo, Fomalhaut es famosa entre los astrónomos porque en ella se encuentra uno de los primeros cinturones descubiertos fuera de nuestro sistema solar. En la década de 1980, investigadores que utilizaban el Satélite Astronómico Infrarrojo descubrieron por casualidad cinturones de desechos alrededor de unas estrellas conocidas como las cuatro fabulosas: Fomalhaut, Vega, Beta Pictoris y Epsilon Eridani.

El sistema Fomalhaut se volvió aun más intrigante en 2008, cuando los astrónomos que utilizaban el telescopio espacial Hubble detectaron lo que parecía ser un planeta masivo en órbita alrededor de la estrella. Fomalhaut b fue el primer exoplaneta observado directamente en luz visible. En 2020, András Gáspár, de la Universidad de Arizona, dirigió un estudio según el cual el objeto era probablemente una nube de polvo procedente de una colisión entre dos objetos más pequeños.