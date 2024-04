El transporte público tendrá un precio diferenciado a partir de hoy

Desde este lunes 1° de abril viajar en el transporte público para aquellos que no tengan registrada la tarjeta SUBE será mucho más caro. El pasaje de colectivo pasará a ser de $429,30 para las personas que no hayan registrado la SUBE. En el caso de los trenes metropolitanos, el costo inicial será de $260 y no $130, como para quienes sí hayan registrado la tarjeta. No obstante, la tarifa social continuará siendo de $121,5 para el tramo inicial en colectivos y de $58,5 para trenes.

Cabe destacar que, a pesar de que la fecha límite para hacer el trámite fue hasta ayer, “el registro continuará abierto para que lo realices cuando quieras”, expresaron desde la cuenta oficial de SUBE. Por ello, el registro se puede hacer de tres formas: por WhatsApp, por la aplicación SUBE o por teléfono.

Para utilizar la primera opción, se debe enviar un mensaje de WhatsApp al 11 6677 7823. Elegir la opción 1 del menú de inicio. Seleccionar la opción adecuada entre “Crear mi cuenta” y “No sé si estoy registrado”. Y continuar con los pasos que va indicando la operadora.

También se puede ingresar a Play Store desde un celular con sistema operativo Android 6 o superior e instalar la app SUBE http://bit.ly/NuevaAppSUBE y seguir los pasos que se mencionan. La tercera es hacerlo por teléfono: para ello deben llamar al 0800-777-SUBE (7823) y seleccionar la opción 3. Allí deberán seguir los pasos que dependerán de si tienen tarjeta y no la registraron o si necesitan una nueva.