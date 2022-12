En Argentina más de 140.000 personas viven con VIH y un 13% lo desconoce

La cartera sanitaria nacional presentó hoy el último Boletín sobre la Respuesta al VIH y las ITS en Argentina 2022 con una actualización de los datos epidemiológicos del país y de la respuesta del sector salud. La tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH continúa con una tendencia al descenso.

En el Día Mundial del VIH, el Ministerio de Salud de la Nación presentó la edición 2022 del Boletín sobre el VIH y las ITS en el que se estima que en Argentina son más de 140 mil las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), aunque un 13 por ciento de ellas lo desconoce.

Además, el documento informa que en la actualidad el 65 por ciento de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el sistema público de salud y más de 65.000 reciben su medicación de parte del Estado nacional, que garantiza el tratamiento de quienes no cuentan con una cobertura de salud o que no reciben la medicación por parte de su obra social.

Con un 98 por ciento, la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin protección. Entre los varones cis, el 64 % se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y el 34 % durante relaciones sexuales con mujeres cis.

El VIH en Argentina es una epidemia concentrada con prevalencias mayores al promedio en algunos grupos clave, como las mujeres trans, los varones que tienen sexo con otros varones y las y los trabajadores sexuales.

Por año se notifican un promedio de 5.300 casos nuevos, diagnosticándose un 69% de varones cis con VIH con una mediana de edad de 32 años, mientras que las mujeres cis representan el 29% con una mediana de 35 años.

Por otro lado, la tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH, si bien tuvo importantes cambios en los últimos 10 años, continúa con tendencia al descenso ubicándose en 2,5 cada 100 mil habitantes en 2020.

El boletín incluye las acciones implementadas por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis durante este año en el que se priorizaron distintos ejes como la implementación a nivel nacional de la estrategia de Prevención Combinada del VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) que actualmente ofrece centros de atención en 10 jurisdicciones; la estrategia de descentralización de la atención, sustentada en el uso de pruebas rápidas para facilitar el acceso al diagnóstico del VIH y de sífilis.

Además, se trabajó en pos de dar continuidad a la estrategia de ETMI Plus para la eliminación de la transmisión vertical del VIH y las ITS, y en la revinculación de las personas con VIH que por diversas razones tuvieron dificultades para continuar con sus tratamientos y sus estudios de seguimiento. También se fortaleció el acceso a la información actualizada y de calidad que permita que todas las personas puedan participar activamente del cuidado de la salud.

Por último, y con el objetivo de reducir la discriminación y el estigma asociado al VIH, el Ministerio de Salud de la Nación adhiere a la iniciativa Indetectable = Intransmisible (I=I), una campaña orientada a difundir que las personas con VIH en tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual a otras personas.

Se habla de “indetectable” cuando, a partir de una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, se logra evitar la replicación del virus y se disminuye su cantidad en sangre hasta niveles que no pueden ser detectados por análisis convencionales. Alcanzar ese estado no significa haber eliminado el virus. Cuando una persona con VIH en tratamiento mantiene una carga viral indetectable durante al menos seis meses, no existe posibilidad de transmisión del virus por vía sexual.