Piden más seguridad para pasear y disfrutar de un Bosque sin picadas

Hace tiempo que los vecinos que frecuentan el Bosque platense vienen exigiendo al Municipio que profundice las medidas de seguridad para cerrar el lugar a la circulación de vehículos y evitar así la corrida de picadas o carreras clandestinas, y ahora el pedido se profundiza a raíz de a una carrera entre vehículos que habría derivado en una persona lastimada.

Con el arranque del mes de diciembre, no son pocas las personas que después de las 18 se acercan a este espacio verde para trotar, andar en bicicleta o simplemente caminar.

Además, en otro sector del Bosque se va a incrementar el movimiento de personas por la actividad en la colonia de vacaciones de la UNLP cerca de la escuela Anexa, por lo que se pretende reforzar los controles e impedir la circulación de las motos entre los jueves y los lunes. Esto, sobre la base de que se ha comprobado que los días martes y miércoles no suele haber tanta concurrencia de vehículos con escapes liberados que emiten sonidos molestos y fomentan las carreras ilegales (picadas) incluso en una zona en donde está próxima la sala de neonatología del Instituto Médico Platense, en donde descansan los bebés recién nacidos que requieren de una asistencia especial.

La disputa no es nueva, y algunas de las personas que impulsan este nuevo pedido no descartan reclamar la intervención de los representantes del Concejo Deliberante para evitar la circulación de motos que no tengan otro fin que movilizarse para pasar un rato en familia dentro del perímetro del Bosque.

Según explicaron desde la Secretaría de Seguridad a este medio, las medidas no son de sencilla aplicación, ya que tampoco pueden secuestrar motos o autos por el simple hecho de sospechar que van a protagonizar una carrera clandestina que ponga en peligro a otros platenses que estén en ese momento en el Bosque. Las medidas son para detectar que los que pretendan circular por este lugar tengan toda la documentación correspondiente y los seguros para afrontar cualquier tipo de contratiempo en el caso de que haya algún accidente.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, habrá operativos de control de documentación e impedimento de circulación desde la mañana a la noche por la avenida Pereyra Iraola, aunque no se han filtrado detalles de la estrategias de prevención para evitar alertar a los potenciales infractores de los lugares en donde estará la fuerza comunal parando o secuestrando motos o autos de carrera.