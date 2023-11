En Los Hornos hace más de una semana que no tienen agua

Desde el jueves pasado los vecinos que tienen sus viviendas en 59 y 149 están reclamando que no tienen agua en la zona.

Si bien realizaron los pedidos a la empresa correspondiente pero no se han acercado al lugar, “ABSA no nos mandó ni siquiera una patrulla para ver que dónde está el desperfecto, te toman el reclamo te ponen barra tanto pero no pasa nada. Estamos toda la manzana si agua”, explicó una de las damnificadas.

Son varios los reclamos que se hicieron el número del último pedido fue 3575100/11 de una de las casas, el resto de los frentistas también tienen el registro sus llamados.

Están solicitando que los operarios se acerquen hasta el lugar ya que en la zona hay familias con chicos y gente mayor que necesitan el suministro urgente.