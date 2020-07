Según el reporte anual realizado por la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC de la Secretaría de Salud, a fines de 2019 unas 139.000 personas padecían VIH en el país, de las cuales el 17% lo desconocía.

En diálogo con diario Hoy, Mar Lucas, directora de Innovación Estratégica de la Fundación Huésped, aseguró que, si bien el tener VIH no implica un mayor riesgo frente a la Covid-19, este panorama depende estrictamente de la situación de cada paciente. “Al día de hoy, los tratamientos de VIH generan lo que se llama indetectabilidad, es decir que es tan poquita la cantidad de virus circulando en sangre, que los estudios de laboratorio no los pueden detectar. Esa condición quiere decir que tus defensas están preparadas como las de cualquier otra persona y, en esas condiciones, el VIH no tiene ningún tipo de interacción con el coronavirus”.

Distinto es el caso de las personas que no respetan la medicación y tienen las defensas bajas. El VIH destruye los linfocitos CD4, lo que provoca el debilitamiento del sistema inmunitario. “Si tenés menos de 300 CD4, ahí sí podés estar en una situación de inmunodepresión que te vuelva más propenso a cualquier otra cuestión de salud que pase cerca tuyo”, afirmó Lucas.

En Argentina, se estima que el 80% de las personas que padecen esta enfermedad es consciente de ello, lo que significa que hay un alto porcentaje de argentinos que no fueron testeados y viven con VIH sin saberlo.

En este sentido, la directora de innovación estratégica de la fundación señaló que “en pandemia no hay mucho acceso al testeo de VIH”, y agregó: “En Argentina, el 60% de las personas en tratamiento se atienden en el sistema público de salud y eso les implicaba, hasta ahora, ir una vez por mes a retirar la medicación. Eso debería mejorarse. Si las personas tienen que ir a la farmacia o al hospital, que por lo menos retiren medicamentos por tres meses y no tengan que volver a salir”.

Al igual que el resto de las organizaciones y compañías, Fundación Huésped tuvo que adaptarse a la virtualidad para continuar la atención de una enfermedad que mantiene el nivel de estigma y discriminación de la década del ‘80. “Existen muchas cosas en relación a la sexualidad, a la enfermedad y a la muerte que como sociedad no queremos tratar, y el VIH las recoge todas”, dijo Lucas.

Ante cualquier duda, las personas con VIH podrán contactarse a través del sitio web de la organización: https://www.huesped.org.ar.