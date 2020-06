Enfermeras platenses, en vilo por los salarios

Un grupo de 30 enfermeras que fueron convocadas en el marco de la pandemia y prestan servicios en el Hospital de Niños reclaman a las autoridades provinciales por el pago de sus salarios, ya que, según dijeron, no reciben el sueldo desde el mes de abril.

“Nos pidieron en marzo que nos acerquemos con los antecedentes penales actualizados, y que luego de eso íbamos a cobrar pero aún no pasó nada. Llamamos al Ministerio de Salud y nos dicen que no estamos en el sistema. Y hasta que no figuremos ahí ellos no pueden hacer nada porque falta el alta administrativo”, señaló una de las profesionales de la salud a este medio.

Por el caso, elevaron una carta al jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, para manifestar la necesidad que atraviesan por la falta de pagos. Muchas de ellas señalaron que son el sostén económico de sus familias, por lo que están aún más preocupadas por la falta de resolución del problema.