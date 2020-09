La última actualización del Índice Planeta Vivo (IPV) realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza arrojó que en promedio, un 68% de las especies sufrieron una disminución de sus poblaciones en los últimos 50 años.

En diálogo con diario Hoy, Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, aseguró: “Estamos ante la pérdida de biodiversidad más veloz de la historia del planeta”.

Asimismo, el informe alertó sobre la situación de América Latina y el Caribe, regiones en las que la reducción alcanzó el 94%.

“En los últimos 50 años, hemos cambiado totalmente la configuración del planeta y eso hace que no haya posibilidades de recuperarse o adaptarse para muchas especies. Esto nos expone ante lo que le llaman la sexta extinción, que es la primera que se puede adjudicar plenamente al comportamiento humano y nos transforma a nosotros en la primera generación que se da cuenta del impacto que se está haciendo sobre el planeta y quizás en la última que puede hacer algo para modificar esta situación”, advirtió Jaramillo.

En busca de una sociedad más equitativa

“Gran parte de la biodiversidad se pierde porque se convierten áreas naturales, bosques, pastizales, sabanas y humedales en zonas de cultivo para alimentar a una población creciente”, señaló el directivo de la fundación.

“A su vez, el 30% de los alimentos que producimos los perdemos durante el sistema productivo o cuando están esperando para ser comercializados en góndolas. Eso es poco ético, porque ocurre en un mundo donde más de 800 millones de personas no cubren sus necesidades alimentarias”, remarcó.

Este año, el Día del Sobregiro Mundial, fecha en la que se consumen todos los recursos naturales disponibles en el planeta, se produjo el 22 de agosto. En este sentido, cabe destacar que el país alcanzó dicho registro casi dos meses antes.

Frente a este panorama, Jaramillo dijo: “En estos puntos hay que apoyarse para disminuir el impacto que tenemos sobre el planeta y que haya una sociedad más justa y equitativa”.

El desplazamiento de la humanidad

Entre otras de las consecuencias provocadas por la crisis climática global se destaca el nomadismo. El último Registro de Amenazas Ecológicas, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), arrojó que en los próximos 30 años más de mil millones de personas podrían desplazarse de sus hogares, a medida que los desastres ecológicos impulsen migraciones masivas.

“Es imposible tener una salud humana buena si no tenemos una naturaleza sana, y esa naturaleza sana no puede vivir en un planeta que no esté sano”, afirmó Jaramillo.

El cambio climático, originado por la acción humana, está degradando cada vez más rápido los sistemas productivos y ambientes naturales, lo que genera malas condiciones de vida para muchas personas que deciden migrar. “Ya no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad”, sostiene.

Si bien la población mundial va en camino a ser de 9.000 millones, existe la necesidad de repensar el crecimiento demográfico de las sociedades a una escala planetaria. “No podemos pensar en cuántos vamos a seguir siendo, tenemos que pensar en cuántas personas el planeta puede abastecer y con qué niveles y forma de consumo”, señaló el director de la entidad. “Si todo el mundo tuviera el nivel de consumo y de producción de Argentina, necesitaríamos dos planetas para abastecer al sistema, y si todo el mundo fuera como Estados Unidos, harían falta 5,5 planetas”, agregó.

Para que la humanidad revierta el rumbo actual no hace falta dejar de consumir o disminuir las prácticas que generan trabajo y desarrollo en las comunidades, sino “repensar cuáles son los verdaderos factores que requieren nuestras necesidades”, concluyó.