Estudiantes de la UNLP acordaron no convocar a elecciones este año

En el marco de las elecciones anuales que se celebran en las facultadades de nuesta ciudad, y atendiendo el contexto de aislamiento por la pandemia del coronavirus, los 17 centros estudiantiles informaron, mediante un comunicado, que se convocarán a las votaciones hasta que se regularice la situación sanitaria.

"Lxs abajo firmantes, atendiendo al marco legal dispuesto por el Congreso de la Nación que suspende las actividades presenciales en las universidades de nuestro país y las ratificaciones de los DNU que disponen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acordamos en que no se convoque a las elecciones y se amplíen los mandatos gremiales de los 17 centros de estudiantes hasta que se regularice la situación sanitaria en nuestro país y lxs estudiantes podamos transitar la universidad y encontrarnos para llevar adelante este proceso.

Es de público conocimiento la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país. En el sistema educativo, la virtualización de los estudios puso en evidencia las desigualdades presentes en la sociedad y en el sistema educativo a la hora de acceder a las cursadas. Esta situación agrava el problema de la deserción y pone en crisis el carácter público de nuestra educación. Si no están garantizadas las condiciones de conectividad entonces no está garantizado el acceso a la educación pública, ni mucho menos su gratuidad. Muchxs estudiantes no disponen de la conexión y los dispositivos necesarios, problemática que se profundiza si contemplamos el contexto en el hogar, y situaciones laborales, en el marco de la pandemia.

Ante este panorama, como movimiento estudiantil nos organizamos para lograr nuevos derechos, los cuales forman parte de la agenda del movimiento desde hace tiempo; la coyuntura nos obligó a dar las discusiones necesarias para que se tomen medidas que abonen a frenar la deserción en nuestro claustro. Los procesos organizativos generados tuvieron sus conquistas, así mismo entendemos que las mismas no son suficientes y es necesario que continuemos discutiendo y organizándonos para que todxs lxs estudiantes puedan ingresar, permanecer y egresar en la educación superior.

Tenemos la responsabilidad política de seguir abonando a una agenda estudiantil que se aboque a pensar más propuestas y exigencias para que, ante la inminencia de la continuidad de la virtualidad, todxs aquellxs que elijan ingresar en la UNLP el próximo año, puedan hacerlo efectivamente, así como aquellxs compañerxs que hoy transitan la universidad y es fundamental que puedan permanecer y egresar. En este sentido, le exigimos a las autoridades de la Universidad, que los recursos destinados a sostener el proceso eleccionario se utilicen para generar políticas que permitan garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de todxs lxs estudiantes en la Educación Pública.

Este contexto implica que podamos rediscutir nuestros gremios y el importante rol que los mismos cumplen en la vida universitaria. Como es de público conocimiento en la UNLP, cada noviembre se llevan adelante las elecciones estudiantiles, momento donde la totalidad del lxs estudiantes eligen a quienes serán lxs representantes en las Facultades y en la Universidad. Lamentablemente, las condiciones para que este proceso pueda llevarse adelante de una manera plena y democrática, no están dadas.

Como movimiento estudiantil, entendemos que si no estamos pudiendo encontrarnos, cursar con normalidad y teniendo a muchxs compañerxs fuera de la ciudad; no hay manera posible para que podamos elegir de una forma universal y democrática a nuestrxs representantes.

Consideramos que el espíritu de la militancia estudiantil y de la política universitaria tiene que ver con el encuentro, el compartir miradas, el construir en conjunto y la situación sanitaria no lo permite. La presencialidad en las elecciones es lo que garantiza año a año que las votaciones sean universales, democráticas y transparentes a través de la fiscalización, la militancia y sobre todo la plena participación de todxs lxs estudiantes al momento de elegir.

Garantizar la democracia es que todxs podamos participar al momento de elegir a lxs próximos representantes estudiantiles".