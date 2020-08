Estudiantes platenses crean escudo de protección para un nano-satélite espacial

Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata ideó un escudo de protección para un nano-satélite que viajará al espacio en el 2021, informó hoy esa casa de estudios platenses.

Se trata de un satélite de la empresa Satellogic, que llevará el escudo de protección creado por el grupo de estudiantes con el fin de reducir el costo de protección de componentes electrónicos de la radiación.

El proyecto es uno de los ganadores del concurso Open Space, un programa espacial que tiene como objetivo promover el interés en los jóvenes por la ciencia y la tecnología.

El equipo "Space Shielding" de la Universidad platense está integrado por Gustavo Ariel Schmidt, Federico Olivero, Matías Stamm y Julio Esteban (los cuatro de Ing. Electrónica); y Agustín Mazzocato (Ing. Electromecánica) de la UNLP. Además, está compuesto por Rocío Santos (Arquitectura en la UCALP, sede Bernal); y Santiago Andrés Testa (Ing. Química UTN-FRA).

"Nuestro trabajo consistió en generar un estándar de protección contra los daños que ocasiona la radiación en los sistemas electrónicos en un satélite. Un escudo que permita el empleo de electrónica comercial y no sólo de grado espacial, posibilitando el uso de dispositivos de mayor performance y mucho menor costo", explicaron voceros del grupo.

Los estudiantes señalaron que estaban "felices de haber participado. Este concurso significó un punto de encuentro entre alumnos y profesionales de mucha experiencia en el campo, dispuestos a dar apoyo y comprometerse con los distintos proyectos".

"Con nuestro proyecto esperamos disminuir los costos de este tipo de misiones y, de esta forma, dar un pequeño pero importante paso hacia la democratización del espacio", confiaron.

Los ganadores compartieron el podio con "To Infinity and Beyond", de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que desarrolló un gemelo digital que permite reducir el costo de fabricación de tecnología espacial.

El decano de Ingeniería, Horacio Frene, destacó la participación de los alumnos de la Facultad en este tipo de concursos y consideró que "cada desafío en el que se presentan es una oportunidad para poner en práctica lo aprendido en la carrera".

Marcos Actis, vicepresidente del Área Institucional de la UNLP y director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), expresó que "este tipo de iniciativas son fundamentales, ya que proponen experiencias para activar el interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería en los jóvenes, y sientan las bases para el desarrollo de una industria con alto potencial, con aplicación concreta en el área espacial".