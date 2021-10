Excombatientes de Malvinas sirven a la Patria con compromiso solidario

Mauricio y Horacio son amigos y excombatientes de la guerra de Malvinas. Actualmente, con su fundación Malvinas Solidarias, llevan alimentos, ropa, útiles, juguetes y materiales a las comunidades que viven en El Impenetrable chaqueño, en el norte de la Argentina, donde las necesidades son muchas.

Desde La Plata son 1.400 kilómetros por asfalto y otros 200 de tierra, que hacen con ganas para ayudar a la gente que vive allí. Todo comenzó hace 14 años cuando iban a llevar donaciones a Perú, donde había ocurrido un terremoto, pero la burocracia y las vueltas de la vida hicieron que esas cosas terminen en pueblos argentinos que habían sufrido una inundación.

“Esto es un paliativo, ellos saben que hay personas que pensamos en ellos y que vamos a ir. Allá hicimos una escuela y un jardín de infantes, no tenían agua ni electricidad y se lo pudimos llevar”, explicó Horacio en diálogo con diario Hoy. Se emocionó al recordar que los chicos hacen cola para poder acceder al agua. “Esas cosas duelen”, dijo.

Las donaciones provienen de la solidaridad de la comunidad de La Plata, Berisso y Ensenada, que puede acercar sus donaciones al camping Bahía de Punta Lara. Ellos pueden pasar a buscarlas por los domicilios si se les da aviso mediante el Facebook Fundación Malvinas Solidarias.

“Acá se demuestra lo que es el pueblo argentino, que puede tener un montón de problemas, pero cuando es necesario ayudar le dan para adelante y se comprometen”, marcó Mauricio.

El camping está lleno de ropa, materiales y alimentos que están listos para salir en los próximos días en un nuevo viaje que llevará esperanza a las comunidades, algunas de ellas de pueblos originarios.

“Yo digo que me llevó Dios ahí, porque no conocía esa realidad de mi propio país y cuando lo conocí, me pegó mal”, relató Horacio. Luego, contó: “En estos años de viajes nos pasaron cosas que me dejaron con la boca abierta”.

El rol del excombatiente

Al ser consultados sobre el significado de esta tarea solidaria como excombatientes de una guerra que marcó a toda una generación, Mauricio destacó: “Somos unos agradecidos de estar vivos, la vida nos dio una segunda oportunidad y algo tenemos que dejar”. Horació respondió: “Somos agradecidos al pueblo, no nos paga ningún político la pensión, lo hace la gente. El pueblo argentino, piense como piense, nos retribuye y cuando nos ven en los desfiles nos aplauden y nos expresan su cariño. Nosotros devolvemos todo ese amor”.