Familias de Los Hornos desesperadas por la falta de agua

Vecinos y vecinas de diversas zonas del barrio de Los Hornos denuncian que llevan meses con problemas en el suministro de agua, lo que afecta de manera directa su calidad de vida. Una de las familias damnificadas, radicada en la calle 158 y 68 bis, dialogó con diario Hoy sobre el inconveniente y manifestó: “Hace cuatro días que estamos sin nada de agua, ni para lavarnos las manos, ni una gota, nada”.

Respecto a las constantes denuncias a la empresa prestadora para que brinde una solución, indicaron que la misma “no da ningún tipo de respuesta a los llamados. El reclamo número 3416445 es uno de los tantos que fuimos realizando sin tener una respuesta”. Y agregaron: “Hay reclamos de todos los vecinos de la cuadra y no hay ninguna solución. Les pedimos por favor que, aunque sea, manden un camión para recargar las cisternas y dicen que no pueden... ya no sabemos qué hacer. Pagamos el servicio todos los meses, tengo las boletas”.

El mismo problema suscitan los vecinos de la cuadra de calle 61 y 132, quienes denunciaron que hace varias semanas se encuentran en sus viviendas sin agua, algunas no cuentan con presión y otras directamente se hallan sin suministro. Luego de reiterados reclamos a la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), un equipo de trabajadores finalmente se acercó y notificó que se trataría de la rotura de un caño.

Sin embargo, según indicaron personas de la zona, empleados de la empresa estuvieron trabajando en su momento, pero no encontraron la fisura. “Prometieron volver a buscar la pérdida, pero hasta el momento no se volvieron a comunicar. Dejaron la rotura de la vereda sin arreglar y con perdida”, detallaron.

Juana, una de las vecinas damnificadas, expresó que “el problema del agua de la calle 61 lo tenemos hace años. Hubo cambio de un caño en mi casa hace un tiempo, pero no tuve solución”. Y agregó: “El agua que tenemos es poquísima, algunos vecinos tienen más, otros menos, pero es un hilito de agua. Vinieron a hacer un arreglo, pero seguimos igual con el problema”.

Fernanda, frentista de la misma cuadra, realizó innumerables reclamos por la situación y expresó que se encuentra enojada: “Hace años que venimos lidiando por poca presión de agua o poco caudal. Hace semanas algunos tenemos un simple goteo en las canillas y otros nada”.

Otra de las vecinas indicó que luego de reiterados reclamos organizados entre las familias perjudicadas, ABSA se acercó a buscar una solución, pero “no sabemos qué hicieron, quedó toda la cuadra sin una gota de agua, dieron por terminado el trabajo, pero estamos sin agua. Por favor, que nos den una solución”.

Ante esta situación insostenible, los vecinos y vecinas de diferentes cuadras del barrio de Los Hornos seguirán haciendo los reclamos correspondientes, al mismo tiempo que piensan acciones para que se les solucione el inconveniente que afecta a la región y que precariza la vida de miles de hornenses.