¡Feliz cumpleaños La Plata!

La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y cuna de una inmensa historia cumple hoy 139 años. Para destacar su grandeza, diario Hoy dialogó con Jorge Troisi Melean, profesor titular de la UNLP y autor del libro Dardo Rocha, el último porteño, para evaluar con mayor profundidad la riqueza de la ciudad.

—Pasados 139 años de aquel día de la fundación de la ciudad, ¿qué permanece aún en el sentir de los platenses?

—En el sentir popular quedó el mo­mento de la fundación; lo que distingue a La Plata es su plano, la racionalidad de su esquema, ser una ciudad pensada desde cero. Eso le brinda el mayor orgullo a los platenses. Fue planeada en varios aspectos y es el mayor vínculo que tenemos con nuestra ciudad.

—¿Cree que se mantiene esa idea en las nuevas generaciones?

—Lo que tiene que ver con ese orgullo está relacionado quizás con gente de 35 años para arriba. Lamentablemente, se han desvinculado mucho los políticos de todos los espacios con la ciudad. No se enseña sobre identidad platense en las escuelas, y eso no es solo una cuestión de historia, sino que repercute en el no demandar a las autoridades para reclamar por una mejor calidad de vida para todos.

—¿Cuáles son los momentos que más destaca de la historia de La Plata en estos 139 años?

—El primer hito, sin dudas, es la fundación en 1882. Otro momento es la crisis de 1890, que hace quebrar varios de los proyectos fundacionales. Cuando resurgen, ya la Ciudad de Buenos Aires había terminado de nacionalizar lo que iba a ir a la Provincia.

Después hay una refundación de La Plata con la nacionalización de la UNLP en 1904. También la Reforma Universitaria impactó mucho pese a que quedó muy ligada a Córdoba, pero en La Plata se sintió.

También en 1957 cuando, tras la Revolución Libertadora, se divide lo que era el conglomerado de La Plata, Berisso y Ensenada y quedan tres municipios. Ahí la ciudad pierde la administración del Puerto y la salida al río. Además, fue la que más sufrió la dictadura de 1976 hasta el 1983, es algo que marcó mucho.

—¿Y en el siglo XXI?

—La inundación de 2013 marca el siglo XXI y lo que tiene que ver con la desvinculación del proyecto original y la realidad de los platenses. Todo lo que no se veía no se trabajó y explotó. Terminó de ser viable el proyecto de La Plata pergeñado en 1882. Creo que es necesario repensar la ciudad, así como fue en sus inicios; dio resultado para que durara más de un siglo, pero es necesario hacerlo de forma total. Fue pensada exitosamente para el siglo XIX, el siglo XX, pero no para el XXI.

—Hay un proyecto para destacar a las Cinco Sabias platenses, ¿qué le parece?

—Es muy bueno. Los historiadores sabemos que hay una doble discriminación hacia la mujer en la historia y en cómo se la cuenta. Es necesario reconocerlas desde otro lugar. El proyecto de las Cinco Sabias es muy importante, debería llevarse a las escuelas y que se mantenga en el tiempo.