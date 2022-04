Ferias americanas en las plazas de La Plata y algo más: ¿solución o problema?

Desde el mes de febrero de 2022, la ciudad de La Plata autorizó a algunas asociaciones de vendedores ambulantes a poner 250 espacios, divididos en tres plazas, para hacer ferias americanas. La distribución fue de la siguiente manera: 80 puestos de venta ambulante en Plaza Rocha, 120 en Plaza Italia y 50 en Plaza San Martín.

Al principio el funcionamiento fue el adecuado y todos se enmarcaron en lo que se había arreglado: los puesteros tenían su lugar y los comerciantes se aseguraban, aún a regañadientes, que no haya vendedores ambulantes caminando por las calles donde ellos tienen sus locales y pagan grandes sumas de dinero para allí tenerlos.

Pasados casi tres meses de este arreglo, ya las cosas se fueron deformando mucho y la falta de control por parte del Municipio hizo el resto. Las plazas están desbordadas de gente y de puestos que superan ampliamente lo impuesto por la Ley, ocupando no solo las áreas de tránsito, sino también ya usando los espacios verdes. Además hay que agregar que el trabajador con el puesto acarrea a toda su familia. Por último está el alto consumo de bebidas alcohólicas por parte de un número importante de vendedores (obviamente no todos), lo que más de una vez ha traído problemas.

Diario Hoy fue a Plaza Rocha, uno de los puntos donde a veces es un hervidero de gente entre puesteros, estudiantes, trabajadores y demás transeúntes, para analizar la situación de los vendedores. Esther, de 35 años, separada y madre de seis hijos, decía lo siguiente: “La verdad, este es mi trabajo. Desde que salió el permiso vengo acá seis días a la semana y además vivo buscando cosas para vender. Mis hijos tienen la Asignación, pero la plata no alcanza, yo vivo en 49 entre 159 y 160, ahí las cosas son muy diferentes. Y yo quiero salir de ahí por mis nenes y por mí. Esto me da una entradita de plata que yo guardo para poder mudarme”. Además, la comerciante reafirma que está ella “sola con los nenes; necesito de esto sí o sí”.

Desde ahí diario Hoy se fue a caminar por calle 12, uno de los lugares céntricos de La Plata, donde más venta ambulante hay. Mientras caminábamos veíamos mantas con pantalones, sombreros, accesorios para celulares, calzoncillos, etc. Entonces frenamos en una especie de local que se dedica a vender un poco de todo, y un poco de todo es lo mismo que venden los feriantes en la calle. Allí, María Luz nos hizo pasar a su local para contarnos sus sensaciones: “Mirá, yo sé que la gente que hace esto no es porque le gusta, si pudieran tener un local lo tendrían, pero todo esto a mí me perjudica muchísimo. Yo alquilo, pago todos los servicios sin falta, ¿y en la puerta de mi local tengo a alguien vendiendo lo mismo que yo pero sin pagar ningún impuesto? Sinceramente no sé en qué país serio se permite esto”. “Yo no digo que los echen como ratas, pero tienen que buscar una solución para ambos porque así no podemos trabajar. Es trabajar para pagar todo lo del local”, cerró María Luz.