Francia busca reducir el uso de los jets privados

El país del viejo continente se encuentra intentando reducir el uso de jets privados dadas las enormes consecuencias negativas que esto trae para el medioambiente. La iniciativa para restringir este tipo de transporte elitista en toda la Unión Europea es impulsada particularmente por el ministro de Transporte, Clément Beaune. “Creo que hay que actuar y regular los vuelos en jet privado. Se están convirtiendo en el símbolo de un esfuerzo a dos velocidades. Lo más eficaz es actuar a nivel europeo para tener las mismas reglas y lograr más impacto”, indicó el funcionario.

El uso de vuelos privados está en pleno auge, ya cientos de personalidades reconocidas y destacadas utilizan este medio para movilizarse entre países. Entre las principales ideas que maneja el gobierno francés está la persuasión para reducir el cronograma y su uso, medidas restrictivas y hasta sanciones en caso de no cumplir con ciertos esquemas. El objetivo también es generar un clima de igualidad entre las personas y que no haya unas que poseen más derechos y privilegios que otras. “En Europa, las tres cuartas partes de estos vuelos podrían realizarse en tren. No se trata de prohibir totalmente los vuelos, pero es necesario que los más ricos hagan un esfuerzo de sobriedad”, precisó por su parte la ONG Transport & Environnement.