El OSP-UNLP resaltó la urgencia de construir el gasoducto Néstor Kirchner

El Monitor de Tarifas del Observatorio de Servicios Públicos (OSP) de la UNLP realizó un informe detallado de aspectos críticos de la realidad energética del país y marcó los desafíos que se plantean en el futuro inmediato, haciendo particular foco en el sistema de transporte de gas natural y la situación de las actuales empresas concesionarias.

El informe brinda precisiones acerca del proyectado Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), la ampliación más grande del sistema de transporte de los últimos 40 años, que permitirá incrementar su capacidad en 44 millones de metros cúbicos diarios y ahorrar 2.690 millones de dólares anuales por disminución de importaciones en combustibles, mejorando consecuentemente el comprometido balance externo que tiene nuestro país. También se generarían unos 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos, entre la obra civil y la nueva producción de gas nacional a transportar. A su vez, se analiza cómo combatir la escasez hasta que pueda usarse el gasoducto a construir.

La optimización que se haga en el uso de la red troncal existente, en estos momentos, es totalmente relevante. En particular, se presenta el caso del gasoducto General San Martín, operado por la concesionaria Transportadora de Gas del Sur, que recibe inyección de gas de las cuencas Austral y del golfo de San Jorge, entregándolo a lo largo de toda la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires, con capacidad ociosa durante el período invernal de mayor demanda.

Finalmente se analiza la evolución del sistema de gasoductos y el estado de las actuales concesiones del servicio público de transporte, otorgadas a partir 1993 a las empresas Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), por el término de 35 años, con vencimiento en 2027, pero que a partir de fines de junio de 2023 estarán en condiciones de solicitar prórroga.

Las extraordinarias ganancias de los dueños de las concesiones

Por ello, el OSP-UNLP relevó que ambas compañías, beneficiadas por los aumentos tarifarios otorgados a partir de 2016, generaron cuantiosos ingresos. TGS consolidó extraordinarias ganancias netas de U$S 1.151,29 millones acumulados entre 2015 y 2021, posibilitando entre 2018 y 2020 la distribución de dividendos por U$S 365 millones y recompra de acciones por U$S 142 millones, mientras que TGN consolidó -al igual que TGS- extraordinarias ganancias netas por U$S 878 millones acumulados entre 2015 y 2021, con reparto de dividendos por U$S 114 millones entre 2018 y 2019.