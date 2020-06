Grave denuncia contra un supermercado

Matías Verón (33) es un joven de Tolosa que trabaja desde hace dos años para un reconocido supermercado en Berisso, ubicado en avenida Montevideo al 1020. Recientemente denunció que le deben el sueldo. Los dueños se rehúsan a pagarle luego de rechazarle dos licencias, una médica y otra por cuidado de su hijo con discapacidad.

“Saqué licencia médica por el desgaste físico y mental que me produjo trabajar ahí y me dieron seis meses de reposo. Los primeros meses no me pagaban el sueldo, se aprovechaban de esta situación y presionaban para que renunciara, pero como no pasó, después me pagaron”, relató Matías a diario Hoy.

Luego de que los meses pasaran, el joven recibió parte del alta médica que lo habilitaba a volver al trabajo en una jornada reducida de cuatro horas. Pero desde la empresa rechazaron esa licencia bajo la excusa de que no disponen de esos turnos, cosa que Matías señaló como una mentira.

“Hablé con el médico para que me habilite el tiempo completo pero me dicen que entré en reserva de puesto y no me pagaron los días desde que volví en mayo, para eso necesito acceder a la Junta Médica, pero no me dijeron cuándo va a ser. Tengo un alquiler que pagar, una familia que mantener, mi hijo tiene discapacidad, pedí licencia para quedarme con él en cuarentena pero la rechazaron”, explicó el joven.

Por otro lado, luego de las denuncias que hizo por las condiciones en que se encontraba el supermercado, Control Urbano de la Municipalidad de Berisso procedió a clausurar el local. “Mucho maltrato psicológico, me cambiaban de tienda, incluso hubo accidentes y nos teníamos que asistir entre no­sotros”,

concluyó.