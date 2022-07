Gringos, las 24 horas abierto en la ciudad

¿A qué platense alguna vez no le pasó tener que comprar algún artículo de urgencia por la madrugada? Ahora llegó Gringos a La Plata, un nuevo emprendimiento comercial las 24 horas de los 365 días del año abierto.

Para que nadie se quede sin comprar, sea la hora que sea, Diario Hoy dialogó en exclusiva con los responsables en un gran evento comercial sobre una de las principales avenidas de nuestra ciudad.

"Es un esfuerzo de casi diez años y este es el tercer local. Apostamos a algo diferente, algo nuevo, más rápida y más fácil de comprar. El hecho de abrir las 24 horas, sin vender alcohol de noche, pueden encontrar con cualquier mercadería hasta inclusive comida", aseguró uno de los dueños.

"Estamos las 24 horas, los 365 días del año, en 7 entre 64 y 65. Es nuestro primer desafío de un comercio abierto durante todo el día, apostamos a lo que necesitamos, y si surge una necesidad, la van a encontrar en Gringos", agregó.

Además, destacó que: "Van a encontrar comodidad, mucha comunicación, con un formato de autoservicio o con atención en diferentes rubros en el interior del comercio. En breve tendremos la alternativa de autoservicios digitales, para hacer autocobros y hacer una compra dinámica".

"Amo La Plata, hace once años que vivo en esta ciudad y me encanta. Trabajo acá y en Capital, pero me fui quedando más en la ciudad, hasta mis hijas se vinieron a vivir conmigo. Es una muy buena idea, conocí a los chicos en la otra sucursal, me llamaron para presentar el evento y no podía decir que no, ya podría decir que soy 'Gringo'", expresó el "Pato" Galván en la nueva sucursal.