Helado de "agua de mar del caribe", el gusto que se presenta como obra de arte en el Malba

La obra comestible en la que se diluye la distinción entre objeto artístico y lo efímero de la acción, "Helado de agua de mar Caribe", de la artista cubana Quisqueya Henríquez, donde plasma las contradicciones de una geografía, se presenta como acto documental y memoria junto a la artista, la curadora Sara Hermann y Gabriela Rangel, en la inauguración de la quinta performance del programa virtual "La historia como rumor" del Malba, que tendrá lugar hoy a las 18.

Doblemente efímera, la acción participativa "Helado de agua de mar Caribe" está conformada por una pieza en forma de helado, de agua de mar, cuya materia prima -agua de mar, algas y coco- fue recolectada por Henríquez (La Habana, 1966) y elaborada como un helado.

La obra fue presentada en cuatro ocasiones, la primera en 2002 en Estados Unidos. Lo que se podrá ver en el Malba es la documentación y registro de esa obra como acto de reconstrucción de la pieza y su contexto.

Como una performance, la propuesta de la artista radicada en República Dominicana, invitaba a los participantes a "realizar la acción de consumir agua de mar en un formato inesperado", cuenta a Télam la curadora Sara Hermann y lo conceptualiza como "la acción de ingerir la geografía explícita, la relación y aceptación de lo insular y el Caribe como circunstancia".

"Quisqueya Henríquez es una artista significativa en el panorama del arte contemporáneo -explica Hermann-. En el espacio Caribe y América Latina su obra tiene una significación particular al aludir, entre otras cosas, a ciertas zonas grises de las identidades y los arraigos. Su discurso se ubica en las brechas fronterizas, en las lagunas en la historia, y evidencia muchos estereotipos adjudicados", refiere sobre la artista cuya "proyección excede lo regional".

"Helado de agua de mar Caribe" se presentó en cuatro ocasiones: la primera vez en 2002 en la feria Art Chicago con curaduría de Peter Doroshenko, en la exhibición The World Outside curada por Amy Rosenblum en el Bronx Museum of the Arts (Nueva York) en 2007; al año siguiente en el Perez Art Museum de Miami (PAMM) y fuera de Estados Unidos en la exhibición Performar en el Centro Cultural de España en Santo Domingo (República Dominicana) con curaduría de Arte-estudio en 2009.

Para Gabriela Rangel, directora artística del Malba, se trata de "una de las acciones más poéticamente contundentes que se han concebido en el arte contemporáneo de América Latina. La contención de su imagen tanto como su ambivalencia huidiza, son equivalentes a la eficacia de su falsa promesa de felicidad. Este helado agridulce de color turquesa nos pasea por fragmentos de la historia del corredor archipelágico que produjo el pensamiento postcolonial más cosmopolita de la región".

Y agrega: "Traerlo a Argentina en un momento donde la experiencia de lo inédito ha sido clausurada por la pandemia es, además, una manera de potenciar el imaginario de esta acción. Este helado de Quisqueya Henríquez merece ser parte de la serie ´La historia como rumor´ donde se calibra un conjunto de performances y acciones que nos hacen compartir de manera oral narrativas históricas en las que hechos y ficción se entremezclan".

Henríquez se formó en el Instituto Superior de Arte de La Habana, residió en La Habana, México, Miami y "ha contribuido a establecer redes de trabajo más allá de su lugar de residencia" -explica Hermann-. "De ahí que su obra se encuentre en numerosas colecciones públicas y privadas como el Bronx Museum of the Arts y el Museo del Barrio (Nueva York), el PAMM de Miami, el Allen Memorial Museum of Arts (AMAM, Oberlin, Ohio), el Blanton Museum of Art de Austin (Texas), el Centro León (Santiago, República Dominicana), entre otros.

La conferencia inaugural y la muestra se puede ver en la página web del museo.